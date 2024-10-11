Трагедия произошла сегодня, 11 октября, в Житикаре. В 4.29 на территории частного подворья произошел пожар, в котором погибли пятеро детей в возрасте от 1 года до 8 лет. Дети были дома одни. Шестому ребенку удалось выжить.

- Пожар привел к обрушению крыши жилого дома. В течение 7 минут на место происшествия прибыли спасатели, дом был полностью охвачен огнём, - сообщает пресс-служба областного акимата. - Пожарные оперативно приступили к тушению пожара и разбору завалов. В 6:08 пожар был локализован и полностью ликвидирован.

В момент обрушения в доме находились несовершеннолетние дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 г. р. После разбора завалов обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 г. р. не пострадал.

- По предварительной информации, мать детей с вечера ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы, - говорится в сообщении. - Причины произошедшего выясняются. Назначено пожарно-техническое исследование.

Психологи филиала Центра медицины катастроф оказывают психологическую помощь родственникам. Местные исполнительные органы обещают оказать всю необходимую помощь, в том числе материальную.

В прокуратуре области сообщили, что было начато досудебное расследование. Предварительная причина пожара – оставление печи без присмотра. Ход расследования уголовного дела взял на контроль генеральный прокурор Казахстана.