Общественные слушания по утверждению ПДП участка в границах улиц Победы - Бородина - Шипина - Алтынсарина провели сегодня, 27 ноября, в большом зале ГШДТ.

Пришли около сотни жителей этого района, а также чиновники и журналисты.

Многие подходили к карте района и обсуждали планируемые изменения с сотрудниками акимата Костаная и авторами проекта.

Общая площадь ПДП - 100 га. В этом районе большая жилая зона: как частный сектор, так и многоэтажки. А также парк Победы, стадион «Центральный», колледж автодорожного транспорта и КФ «ЧелГУ».

Как сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА, проект согласован постановлением акимата Костаная от 15 февраля этого года. Застройщик - ТОО «Зерде Плюс» (заказчик проекта ЖК на пересечении улиц Козыбаева и Пролетарской), проектировщик - ТОО "Қолдау".

Cлева направо - застройщик, Гулсара Курмангалиева и проктировщики

- Данный проект разрабатывается в соответствии с генпланом Костаная, утвержденным постановлением РК в 2020 году, - отметила она.

Представитель разработчика проекта пояснил, что в этом районе планируют построить ИЖС и среднеэтажные (7-9 этажей) жилые дома, два детсада (на 320 мест каждый), две школы (обе на 1200 мест), физкультурно-оздоровительный и торгово-развлекательный центры, банный комплекс.... Предусмотрен снос малоэтажной-усадебной застройки.

- В чем смысл сносить одни объекты и строить на их месте другие - например, стадион и баню? Вы учитываете, что там живут живые люди которые никуда не хотят переезжать? - спросила местная жительница.

- Согласно генплану и функциональному зонированию, там предусмотрен объект - банно-оздоровительный комплекс, ведь по расчетам и по плотности застройки необходимо обеспечение данной территории общественно-деловыми объектами, - ответила Курмангалиева. - Но это не говорит о том, что вас будут сносить. Если застройщик имеет намерение построить эти объекты, то у вас с ним будут происходить гражданско-правовые отношения на договорной основе по рыночной стоимости. Согласитесь продать - пожалуйста. Не согласитесь, не сойдетесь в сумме - вас никто выселять по закону не будет.

Жители беспокоились и о том, что с новой застройкой в десятки раз увеличится потребление воды и электричества. Спрашивали, что им делать в таком случае. Руководитель отдела сообщила: если не будет хватать мощностей, внесут необходимые изменения:

- После обсуждений данный проект будет проходить сопоставление в строительном кадастре, затем отправится на госэкспертизу. Если не будет соответствовать, то мы не получим положительного заключения и проект пойдет на доработку.

В зале продолжили возмущаться: если их не будут сносить, то зачем тогда вообще нужен ПДП и зачем они его обсуждают.

- У вас по всему городу ПДП! В каком районе нет сноса?! У нас весь город сносится! - эмоционально высказалась одна из жительниц.

Зал стал ей аплодировать. Жители подходили к микрофону и рассказывали, что им угрожают сносом - втыкают в ворота листовки с предупреждением.

- Если государство работает на частных застройщиков - здесь уже есть признаки коррупции! Вы отстаиваете интересы застройщиков, но не простых людей! У нас что, остров?! Некуда расширяться городу?! Вы держите людей в напряжении! - высказался мужчина.

Курмангалиева ответила, что о таких листовках ей известно. Отдел обратился с заявлением в полицию, так как это незаконно.

Люди спрашивали об увеличении трафика на пр. Назарбаева. Говорили и о расширении улиц. Им отвечали, что все моменты еще будут обсуждаться с коммунальными службами и при необходимости расширения дорог население уведомят.

Жители продолжали задавать свои вопросы, зачастую очень эмоционально. Курмангалиева предложила обращаться в отдел архитектуры письменно.

- Мотивированные замечания и предложения вам нужно предоставить нам в течение 20 дней со дня объявлении о разработке данного проекта. Вам будет дан мотивированный ответ, который вы можете обжаловать в судебном порядке, - подытожила руководитель отдела архитектуры. - Через два дня будет готов протокол слушаний. Проект будет утвержден только после прохождения госэкспертизы, если он ее пройдет. Срок прохождения - 45 рабочих дней.

Напомним, год назад, 30 ноября 2023 года возле дома № 130 по ул. Шевченко, что как раз в районе вышеуказанного ПДП, рухнул башенный кран. Крановщик погиб. Чуть позже местные жители, которые уже и ранее возмущались здесь частной застройкой 11 и 19-этажных жилых домов записали видеообращение к президенту. В итоге после этого власти поручили застройщику приостановить строительство 11-этажки, а строить 19-этажный дом запретили.

Фото Андрея СКИБЫ