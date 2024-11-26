Апелляционную жалобу руководителя отдела образования Аулиекольского района Досбола КУСАЙНОВА рассмотрел Костанайский областной суд. Ранее районный суд признал чиновника виновным в нарушении строительных норм по объекту «Капитальный ремонт здания КГУ «Новонежинская общеобразовательная школа имени Батыржана Кенжетаева» и назначил штраф в размере 147 680 тенге.

Фото из архива "НГ"

Напомним, здание школы в селе Новонежинка ремонтировали в течение трех месяцев. Но 7 сентября произошло ЧП - обрушилась стена. В облакимате в случившемся обвинили подрядчика - ТОО «ПКФ «Гренада». Руководитель ТОО с обвинениями не согласился и заявил, что предупреждал акимат о выявленном прогибе плит перекрытия и возможной аварийной ситуации, на что чиновники никак не отреагировали. С ним во время проверки согласилась районная прокуратура, которая проводила расследование.



Судебная коллегия во время заседания рассмотрела две версии обрушения перекрытия. Первая - нарушение кирпичной кладки и неправильный демонтаж подоконников. Ее придерживался Кусайнов на основании технического заключения, проведенного после обрушения.

Вторая версия, которой придерживался подрядчик, это обрушение плит из-за провисания, прогиба плит перекрытия.

Досбол Кусайнов / Фото с сайта акимата Аулиекольского района

В итоге областной суд отменил постановление суда первой инстанции. Коллегия посчитала, что Кусайнов не подлежит ответственности по ч.1 ст. 313 КоАП РК, так как такая ответственность наступает при нарушении проектных документов, а ПСД не была нарушена.

- У руководителя ГУ «Отдела образования акимата Аулиекольского района» отсутствует компетентность в области строительства, которая позволила бы ему самостоятельно выявить применение подрядчиком небезопасных методов и способов демонтажа. Соответственно, он не является субъектом правонарушения, поскольку административным правонарушением признается противоправное, виновное действие либо бездействие физического лица (ст.25 КоАП), - говорится в сообщении областного суда. - Демонтаж плит перекрытия не входил в перечень работ, выполняемых подрядчиком. Следовательно, возникшая ситуация не подпадает под диспозицию ч. 1 ст. 313 КоАП. Перечисленные обстоятельства не подтверждают виновность в том, что им не были приостановлены строительно-ремонтные работы из-за прогиба плиты, то есть, из-за опасности, которая возникла за рамками проводимых подрядчиком строительных работ.

Постановление вступило в законную силу сразу после его оглашения. Руководитель отдела образования Досбол Кусайнов имеет право на реабилитацию.