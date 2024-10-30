Решение вынесли 24 октября в Аулиекольском районном суде. Руководителя отдела образования Аулиекольского района Досбола КУСАЙНОВА признали виновным по ч.1 ст. 313 КоАП РК (Нарушение требований утвержденных строительных норм) и оштрафовали на 147 600 тенге.

Фото из архива "НГ"

Здание школы в селе Новонежинка ремонтировали в течение трех месяцев. Но 7 сентября произошло ЧП - обрушилась стена. Детей и педагогов в школе на тот момент не было, никто не пострадал. В облакимате в случившемся обвинили подрядчика - ТОО «ПКФ «Гренада». Руководитель ТОО с обвинениями не согласился и заявил, что предупреждал акимат о выявленном прогибе плит перекрытия и возможной аварийной ситуации, на что чиновники никак не отреагировали.

Аулиекольский районный суд изучил результаты проверки, которую районная прокуратура провела с 16 по 27 сентября. Она подтвердила доводы подрядчика о том, что районный отдел образования знал об опасности обрушения, но ничего не предпринял. Согласно нормам, заказчик должен был приостановить производство работ.

Досбол Кусайнов / Фото с сайта акимата Аулиекольского района

В постановлении суда указано, что Досбол Кусайнов нарушил, в частности, пп. 12 норм и требований, установленных законом об архитектурной и градостроительной деятельности. Этот подпункт устанавливает ответственность за "иные действия, вследствие которых ухудшается состояние среды обитания и жизнедеятельности, ущемляются права и законные интересы граждан, в том числе лиц с инвалидностью, и общества в целом, наносится ущерб государственным интересам, которые влекут за собой ответственность, предусмотренную законами РК".

- Допущенное нарушение подпадает под состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 313 КоАП, - отмечает в решении судья Асель АХМЕТОВА, - подтверждаются исследованными судом доказательствами, пояснением представителя ТОО «ПКФ Гренада», протоколом об административном правонарушении от 27 сентября 2024 года, актом о назначении проверки и другими материалами дела.

Досбол Кусайнов вину не признал и заявил, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения. По мнению судьи Ахметовой, эти доводы "несостоятельны и опровергаются материалами административного производства". Смягчающих или отягчающих обстоятельств суд не обнаружил.

Постановление суда еще в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

"НГ" спросила Досбола Кусайнова, будет ли он обжаловать решение суда. Наше сообщение на WhatsApp он прочитал, но не ответил.