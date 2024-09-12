7 сентября в здании Новонежинской ОШ им. Б. Кенжетаева в с. Новонежинка Аулиекольского района обрушилась часть стены третьего этажа. В момент ЧП детей и педагогов в здании не было. В тот же день в облакимате журналистам сообщили, что «подрядчиком выступает ТОО «ПКФ «Гренада», которое допускает нарушение сроков проведения ремонтных работ».

10 сентября нанятая подрядчиком фирма проводила визуальный осмотр здания школы

В акимате добавили, что в адрес подрядчика направлена претензия и подготавливаются материалы в суд для признания поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

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Генеральный директор ТОО «ПКФ «Гренада» Анатолий ГРОМЧЕНКО с этим комментарием не согласился. Об этом сообщил собкор газеты «Время» Стас Киселев в своем аккаунте в Instagram. 8 сентября Громченко дал ему интервью и показал документы.

Первый - уведомление главного инженера «Гренады» в адрес руководителя Аулиекольского райотдела образования Досбола Кусайнова. В нем сообщается, что подрядчиком был замечен прогиб плит перекрытия, и это создает аварийную ситуацию.

- Налицо все предпосылки к обрушению конструкции школы, - отмечает в своем обращении главный инженер.

Второй - тоже уведомление, на этот раз от директора «Гренады», адресовано тоже Кусайнову. В нем сообщается, что ни на одно из четырех отправленных ранее этому чиновнику обращений ответ не проступил. А также о том, что на неоднократные сигналы о прогибе плит и возникшей в связи с этим опасности акимат не реагировал.

Причем по договору, заключенному райотделом образования с подрядчиком, окончание ремонта Новонежинской школы запланировано на 2025 год.

«Ждем результатов обследования»

9 сентября ситуацию на брифинге прокомментировал заместитель руководителя управления образования Аблай УМАРОВ.

Он отметил, что капитальный ремонт школы ведется с июня 2024 года. В здании его не было уже более 55 лет.

Аблай Умаров: «Мы будем подозревать всех, кто занимался: и по ту сторону, и со стороны государства»

- Сразу после происшествия в школу выезжали руководитель управления образования и районного акимата, - сказал Умаров. - На месте происшествия сейчас работает комиссия, уже ведется техобследование. Ожидается получение его заключения. По результатам обследования будут даны рекомендации по ведению ремонтно-восстановительных работ. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Для учащихся школы организовано дистанционное обучение.

Отвечая на вопросы журналистов, спикер пояснил: как только будут даны рекомендации и будет получено заключение по техобследованию, станет понятно, как долго продлится ремонт школы.

- Вы говорили, что виновные лица будут нести ответственность. Кого вы подозреваете? - спросили журналисты.

- Мы будем подозревать всех участников, кто непосредственно занимался (ремонтом школы - «НГ») , - ответил Умаров.

Журналисты попросили прокомментировать публикацию Стаса Киселева. Спикер подтвердил, что письмо от подрядчика в адрес управления образования пришло в конце августа.

- Мы сейчас выясняем эти обстоятельства, почему так произошло. И дополнительно сообщим, как только выясним сами, - ответил он на вопросы о том, почему отдел образования Аулиекольского района игнорировал обращения от подрядчика. И пояснил, почему ТОО «ПКФ «Гренада» все же нарушило сроки проведения ремонтных работ: - Да, действительно, проект переходящий, двухгодичный. Завершение работы запланировано на 2025 год, однако на каждый год у нас запланирован какой-то перечень работ, который нужно выполнить. Соответственно, в этом году возможно были нарушены сроки по реализации.

- А когда должны были закончить в этом году? - уточнил корреспондент «НГ».

- Раньше. Точных дат не могу сказать, нет с собой документов. Но раньше, - ответил спикер. И добавил, отвечая на вопросы: - Они должны были завершить внутренние работы, в том числе и кровлю.

- Дальнейшие ремонтные работы будут проводиться тем же подрядчиком?

- Мы дадим официальный ответ на этот вопрос, как только получим заключение техобследования, - пояснил Умаров. - Сроки (получения техзаключения - «НГ») я не могу назвать.

- При выполнении ремонтных работ в школе проходили авторский и технадзоры? Получается, что они не нашли никаких нарушений?

- Да, конечно, такие надзоры были. Сначала проводится техобследование, проектные работы, они были проведены. Сейчас делается повторное техобследование до выяснения обстоятельств. Мы выясняем, обнаружили ли надзоры какие-то проблемы или нет.

- У ТОО «ПКФ «Гренада» были выявлены нарушения и на других объектах, в частности, было обрушение школы в микрорайоне Кунай Костаная. Их привлекли к ответственности? Какое было наказание?

- Реализация проекта не входит в нашу компетенцию, я не могу отвечать за тот проект. Строительство школ - это компетенция управления строительства.

После брифинга в пресс-службе управления образования пояснили, что подрядчик, который будет проводить техобследование, выбирается по тендеру. Конкурс еще не прошел. Экспертное заключение о техническом состоянии и эксплуатационной надежности до начала капитального ремонта школы выполняло ТОО «СтройэкспертПлюс».

- В школе 328 учащихся. Из них в 1-4 классах - 151 человек, в том числе в 1-х классах - 32 ребенка, - сообщили «НГ» в пресс-службе ведомства. - Сейчас учащиеся всех классов обучаются дистанционно, но решение о формате работы начальных классов, в том числе первых, может быть принято администрацией школы совместно с родителями. Кабинеты для обучения оборудованы на 1-м этаже детского сада «Балдаурен», расположенного недалеко от школы.

«Выигрывают неместные ребята»

Утром 10 сентября корреспондент «НГ» приехал в с. Новонежинка. В это время возле здания школы собрались подрядчик и чиновники. Последние обсуждали ситуацию только с подрядчиком и «НГ» ее не прокомментировали.

А вот гендиректор «Гренады» Анатолий Громченко с нами пообщался. Рассказал, что договор о капремонте школы с заказчиком - отделом образования Аулиекольского района - был подписан подрядчиком еще 13 февраля этого года. Но все подготовительные работы заказчик выполнял до июня. Все это время «Гренада» сообщала акимату района о том, что нужно приступать к работе, но процесс почему-то затягивался.

О том, что школа находится в аварийном состоянии, сотрудникам ТОО стало известно еще 27 мая - при первом обследовании школы.

Анатолий Громченко показал копии документов, которые отправляли заказчику

- Было вычислено, что имеются прогибы перекрытий в помещениях в ныне обрушившейся части второго и третьего этажей. На третьем этаже 3 плиты имели провисания около 10 см, в одном корпусе здания прогиб 7 см и во втором - около 5 см, - пояснил Громченко. - Когда мы это зафиксировали, обратились к заказчику, чтобы провести дополнительное обследование. Нам нужны были от них какие-либо рекомендации по усилению либо демонтажу или дополнительному монтажу каких-то конструкций, чтобы сохранить здание. Но наши неоднократные обращения почему-то были проигнорированы...

Он отметил, что технадзор тоже направлял письма в районный отдел образования и автору проекта, но ответов от них не получил. К работе приступили в конце июня. Рекомендации от заказчика ни до этого времени, ни после так и не поступили.

- Вы могли обратиться с жалобой на бездействие заказчика в управление ГАСК? - спросил я у Громченко.

- Это прерогатива технадзора и автора. А они в ГАСК не обращались. Автор видел положение дел и обязан был заявить в ГАСК об имеющихся повреждениях.

- А вы могли отказаться от выполнения договорных обязательств, понимая, что школа уже находится в аварийном состоянии?

- Подписывая договор о госзакупках, нас ставят в такие рамки, что подрядчик практически становится бесправным. Это не только здесь, а повсеместно. Своевольно остановить или приостановить работы мы не имеем права. Мы скованы опять же пресловутым графиком производства работ, сроками, которые почему-то минимальные всегда закладываются. Зданию более 50 лет, но его нужно отремонтировать за четыре с половиной месяца! А в нем каждый день появлялись дополнительные виды работ! Все, что от нас зависело, все, что мы были обязаны сделать по закону, мы сделали.

- Вы намерены судиться с заказчиком?

- Если создастся ситуация, что нас будут обвинять во всем и вся, мы будем просто вынуждены это делать. Так как заказчиком принято решение о проведении дополнительного обследования, мы тоже ведем переговоры с тремя другими фирмами, чтобы провести независимую экспертизу случившегося и получить рекомендации на будущее. Их обязательно должен обработать автор проекта, выдать смету по восстановлению обрушившегося. Мы считаем, что фирма, которую пригласил заказчик, предвзято относится к нам, делает все с обвинениями в наш адрес. А мы должны реабилитировать себя в глазах населения.

- Сегодня на месте был и заказчик. Вы спрашивали, почему он вам не отвечал?

- Мы говорили с ним и автором проекта. Как было ими заявлено: «50 лет школа стояла в таком состоянии и еще простоит!» Еще сказали, что «ничего страшного в этом (обрушении стены школы - «НГ») нет». Говорили, что «сделают там музей, на третьем этаже, что «детей там не будет» и что «все ответственность они возьмут на себя».

- А про ваши обращения что-то говорили? Может, они их просто не получили?

- Мы точно знаем, что они эти сообщения получали. Никаких ответов с их стороны не было. Руководитель отдела образования здесь периодически появляется на месте, но эту ситуацию с нашими обращениями никак не комментирует. Пока жареный петух не клюнул, никто этим бы не занимался! Сейчас пытаются нас обвинить, что мы нарушили какую-то там технологию ремонта, что просрочили.

Громченко отрицает, что его компания не уложилась в срок:

- 14 августа заказчик нам отправил копию заключения протокола собрания администрации отдела образования с родителями. Там было указано, в каких помещениях и какие классы будут учиться в новом учебном году. То есть мы должны были доделать ремонт к 1 сентября. Но нигде, ни в договоре, ни в конкурсной документации это прописано не было! К этой дате мы не были готовы к сдаче объекта. Талон, который мы получили, предусматривает окончание работ только 23 июля 2025 года. Да и корректировочную смету мы получили только 30 августа! За два дня невозможно было провести капремонт согласно данным, которые были в смете.

- С вашей фирмой связано еще несколько проблемных ситуаций в школах. В местных СМИ писали, что при строительстве школы в микрорайоне Кунай обвалилась крыша, были проблемы и с капремонтом Пешковской школы. Как вы можете прокомментировать эти ситуации?

- Как показали показания 5 независимых экспертиз по школе в Кунае - нашей вины там нет. Проблема там в конструкции здания: оно серийное и разработано для природно-климатической зоны Беларуси. И это сыграло немалую роль в обрушении кровли спортзала. Там есть ошибка проектировщика, автора проекта и бездействие заказчика. В частности, кровля как раз спроектирована не для наших климатических условий: это и скопление снега, намерзание льда, не работала у нас и ливневая канализация. Мы надеялись, что нам дадут тепло, но город тогда не достроил теплотрассу. В декабре 2023 года были дожди и снег, ливневки забились льдом, он оказался внутри помещений. Думаю, это повлияло на частичное обрушение кровли спортзала школы.

- А что с Пешковской школой? Насколько помню, у вас там были заблокированы счета.

- Там была ситуация немножечко неадекватная со стороны фискальных органов. Были ограничения у нас по перечислению денег, но работы там продолжались, они не останавливались. На сроки это не повлияло, ремонт там сделан с душой, с учетом всех пожеланий. С заказчиком, акиматом, там проблем не было, насколько помню. Но были с авторским надзором.

- Делая выводы, вы можете сказать, что у чиновников к вам какое-то предвзятое отношение?

- Я не могу так сказать. Сейчас такая ситуация, что каждый должен выгородить себя. Но нужно признавать вину, если виноват. Виноват я буду, отвечу. Вообще, у нас вся проблема вот в чем: пока у нас не будет уголовной ответственности проектировщиков за исполненный проект, толку не будет. По большей части сейчас выходят, скажем так, никчемные проектировщики, у которых показатели очень большие. Это, в частности, касается и авторского и технического надзоров. Большей частью это не наши, не местные ребята, выигрывают конкурсы они, например, из-за торговли спиртным, еще чем-то и зарабатывают большие показатели по НДС, по налогам. А опыта в строительстве у них практически ноль. Я считаю, что нужно пересмотреть этот момент и заключать договоры, приглашать на конкурсы и признавать победителями тех, кто наработал налоги именно на стройке. Кстати, заметил, что когда с нашими ребятами работаешь, с местными компаниями по авторскому или технадзору, то они вникают в ситуацию, быстро решают какие-то проблемы. На мой взгляд, если бы в Новонежинке была местная компания по авторскому надзору, все было бы по-другому. А там - из Шымкента...

- Может ли быть такое, что ваша фирма просто неугодна властям?

- В этом году от всех заказчиков звучит одна и та же фраза: «Повлиял паводок». На своевременное финансирование, на его объемы и так далее. Мы прекрасно понимаем все эти вещи. Но нам не выплатили за выполненный объем работ и в прошлом году. И потом еще пытаются обвинить нас в каких-то грехах... Это, конечно, неправильно и недопустимо. Будем надеяться, что совесть у кого-то из руководителей проснется, если она есть. Что разум возобладает. И, например, школа в Кунае запустится к 31 декабря этого года, такая возможность есть, если оперативно будут решаться вопросы с финансированием.

Как пояснил Громченко, дополнительное обследование, если оно проходит в рамках заключенного договора о госзакупках, проводится без проведения тендера.

Сейчас на месте происшествия объявлена ЧС объектового масштаба, поэтому госзакупки можно проводить из одного источника без конкурсных процедур. Но в любом случае, по прогнозам подрядчика, обследование займет от недели до месяца.

10 сентября визуальный осмотр на месте происшествия проводила независимая фирма по договоренности с подрядчиком. Возможно, в дальнейшем он наймет ее для проведения техобследования. Если результаты у экспертов заказчика и подрядчика будут разниться, то они встретятся уже в суде.

- Я должен спать спокойно и знать, что за мной ничего не рухнет, не сломается. - говорит Громченко. - Что дети будут комфортно себя чувствовать, что будет работать система отопления, перекрытия будут без прогибов, стены не выпадут, а электричество не замкнет. Мы будем доказывать свою правду в суде, а там уже желание заказчика согласиться с выводами наших ребят или нет.

«Каждый одеяло на себя тянет»

На ул. Щорса в Новонежинке, возле школы, я встретил местную жительницу Анну ГАСАНОВУ. Она шла вместе со своими детьми, мальчиком и девочкой.

- Были дожди, я думаю, стены намокли, и поэтому так произошло, - поделилась она своим мнением. - Я не знаю, кого винить в этой ситуации, подрядчика или власти. Каждый ведь одеяло на себя тянет. Возможно, оба виноваты, но это уже их внутренние дела. Они сами должны разбираться. У меня дочь учится в школе, поэтому об этом узнала. Теперь она перешла на онлайн-обучение. А сынок ходит в соседнее здание интерната - в садик.

Анна рассказала, что до 1 сентября подрядчик успел отремонтировать в школе 4 кабинета.

- Дочь училась в эти дни на первом этаже в другом крыле здания, не там, где стена обвалилась. Там кабинеты как раз и отремонтировали, - пояснила Гасанова. - Там, где ЧП произошло, никто не учился в этом году, конечно. Туда не пускали никого, там только строители находились. Даже загородили все, чтобы никто туда не ходил.

- В управлении образования нам сказали, что дистанционное образование учеников никак не повлияет на качество их знаний и успеваемость. Вы как считаете?

- Если ребенок не хочет заниматься, он не будет это делать ни офлайн, ни онлайн. А если ученик способен к учебе, то ему без разницы, как заниматься. Конечно, дистанционное обучение, может, и не такой объем знаний даст, но жизни и здоровье детей важнее намного. Вообще, я изначально была против того, чтобы дети ходили в школу во время ремонта. Не дай бог, на голову что-то упадет, палка какая-нибудь! Еще мы переживаем, что уже после ремонта может еще где-то стена обвалиться, уже повторно. На мой взгляд, было бы правильнее пустить здание под снос и построить уже новую школу.

Фото Андрея СКИБЫ