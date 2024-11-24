Это те случаи, о которых сейчас достоверно известно волонтерам. За последние четыре дня тела погибших животных были найдены в двух районах города: в мкр-не Юбилейный и в центре – по адресу ул. Пушкина, 39. Фото и видео умирающих собак опубликовали волонтеры ОО «Надежда Плюс kst».

- Отравления продолжаются в разных районах нашего города. Они погибли также от отравления, также в конвульсиях, - рассказала «НГ» председатель организации Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. – На Пушкина – есть видео умирающей собаки. В Юбилейном найдены тела двух собак – одна в поле, одна возле жилых домов. После отравления наших собак в приюте убийства не прекратились. Всего погибло около 40 животных. У всех у них одинаковые признаки смерти.

Заявление в полицию волонтеры написать не смогли. По словам Лебединской, после гибели собаки по кличке Боб на ул. Курганской заявления от них не принимают. Но зоозащитники отметили департамент полиции в своих публикациях и просят разобраться в ситуации.

Волонтеры отмечают, что жертвами могут стать и домашние питомцы и призывают владельцев выгуливать своих любимцев только в намордниках и следить, чтобы животное ничего не подобрало на улице.

Напомним, в начале октября на территории приюта, организованного ОО «Надежда Плюс kst», были отравлены собаки. Полиция начала расследование, но до сих пор подозреваемых не нашли. Позже тела животных были найдены в садовом обществе "Мичуринец".

А 18 ноября в Рудном зарезали собаку в подъезде жилого дома. В убийстве подозревается 41-летний местный житель. Ведется следствие.