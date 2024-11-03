Об этом "НГ" сообщили волонтеры ОО "Надежда Плюс KST". Они отмечают, что в последнее время практически каждый день находят на дачах трупы бродячих собак с признаками отравления.

Напомним, в начале октября семь собак были отравлены возле территории реабилитационного центра "Надежда", который расположен недалеко от дач. Волонтер Анастасия СЕРИКОВА отметила, что хоть Южный отдел УП Костаная изначально помогал им в расследовании преступления, сейчас, на ее взгляд, полиция бездействует.

- Считаю работу Южного отдела слабой. Экспертиза была проведена, но отравления до сих пор происходят в СО "Мичуринец"! - отмечает Анастасия. - Неужели так сложно найти виновного, имея уже территориальное ограничение?! У меня, конечно, вопрос...

Она также добавила, что "для тех, кто сможет предоставить достоверную информацию о человеке, который травит собак в СО 'Мичуринец', волонтеры готовы заплатить 600 000 тенге".

Кадр из видео