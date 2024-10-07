О происшествии в частном приюте для бездомных собак и кошек вчера, 6 октября, в своем Instagram-аккаунте сообщили волонтеры ОО "Надежда Плюс KST".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Будни телеведущей 🎥 (@actresserikova)

- Кто-то взял и отравил собак! - говорит на видео волонтер Анастасия СЕРИКОВА. - Они умирали в ужасных мучениях!

По данным общественного фонда, все погибшие собаки были вакцинированы и стерилизованы. Волонтеры отмечают, что собаки уходили умирать в разные точки.

Фонд просит костанайцев делиться достоверной информацией об этом преступлении.

По словам Анастасии Сериковой, полиция очень быстро отреагировала, на место ночью приехала следственная группа.

Сегодня, 7 октября, корреспондент "НГ" посетил территорию приюта. Как пояснила волонтер Александра КУЗЬМИНА, собаки, которых предположительно отравили, жили в будках на улице, возле забора приюта. Все прошли программу ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск в естественную среду обитания). Но в итоге вернулись и больше не уходили.

Первую убитую собаку обнаружили 6 октября, около 13:00. Всего на данный момент нашли 6 трупов.

Александра Кузьмина показывает собаку, которую после ЧП перевели с улицы на террриторию приюта

- В наш адрес периодически поступают различные угрозы, но кого-то конкретного мы не можем подозревать в случившемся, - отметила Александра. - Все собаки были максимально социализированные и тактильные, какие-то из них были брошены хозяевами после апрельского потопа в этом году, а какие-то жили у нас долгое время и привыкли к людям. Опять же в потопы у нас было очень много людей, ни одна из погибших собак ни разу не проявила агрессию.

Жили возле приюта и собаки без привязи - они не могли жить в вольерах и привыкнуть к цепи. Александра Кузьмина отмечает, что для самих собак обитать на улице, за забором приюта, по закону тоже было безопасно, так как они биркованные, то есть прошли программу ОСВВ и находятся под защитой закона и государства.

- Это и собаки, которые могли выйти сюда с территории приюта, и которые прибились из округи, то есть даже не наши. Сейчас мы, в первую очередь, хотим разобраться с этой ситуацией, но, конечно, будем думать, как обезопасить себя еще больше.

- Как вы считаете, есть ли с вашей стороны вина и ответственность за случившееся?

- Мы в любом случае будем так думать, потому что мы несём ответственность за собак, и когда случается что-то, виноватых мы ищем в себе, что мы не защитили, не помогли им до конца... - ответила Александра со слезами на глазах. - Мы думаем, что это кто-то специально сделал...

Председатель "Надежды" Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ добавила, что, вероятно, это сделали не люди со стороны, а те, кто живет поблизости.

Александра Лебединская и пес, который выжил после происшествия

- Скорее всего, те, кто живут снизу (недалеко от приюта находится СО "Садовод" и частный сектор улиц Тобольская и Кирпичная - "НГ"). Например, в феврале этого года от отравления погибла наша ослица Йося, сейчас то же самое происходит с собаками. Вероятнее всего, это была массовая целенаправленная травля. Запланированная, ведь тот, кто это сделал, знал расположение наших видеокамер - он знал, где слепая зона и не попал в обзор, - отмечает она. - Я думаю, дачникам помешал шум, лай собак - всегда есть недовольные, несмотря на то, что мы весной спасли собак из этих дач, в частности. Где бы мы ни находились, всегда найдутся люди, которым мы мешаем.

В приюте установлены камеры наблюдения

Убили и одну собаку, которая находилась в вольере, возле забора приюта.

Хотя собаки жили в естественной среде обитания - на улице, волонтеры планировали забрать их за забор.

- Внутри есть место для размещения собак, но мы уже давно говорим о том, что у нас не хватает рук и сил! - пояснила Лебединская. - У нас есть "кладбище будок" - они были построены в потопы, но они не утеплены и нет возможности размещать там животных. У нас нет работников, мы готовы платить, но их все равно нет. Нам нужна мужская сила!

- Это мог сделать кто-то из ваших волонтеров, сотрудников приюта?

- У нас не так много сотрудников: волонтеры все - девочки, которые сами болеют душой за собак, они автоматически отметаются. Работников у нас два, которые очень давно работают с нами и радеют за наших животных. Я всё-таки склоняюсь, что это сделали те, кто живут здесь, - ответила Лебединская.

За час, который корреспондент "НГ" находился на территории приюта, приехали около несколько сотрудников Южного отдела УП Костаная: участковый, заместитель начальника отдела и криминалист. Подробности расследования они пока разглашать не могут.

- Для выяснения обстоятельств в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животными», - пояснили в пресс-службе ДП.

- На наш пост в Instagram отреагировала прокуратура, взяли расследование под контроль. У нас преступления, связанные с людьми, не всегда раскрываются, а собаки зачастую для людей и органов - это смешно и несерьёзно, - говорит Александра Лебединская. - Но пока все работает, за что мы безмерно благодарны полиции. Правда, даже если мы и найдём того, кто это сделал, ничего, кроме мер по ст. 316 (штраф в размере 120 МРП (443 040 тг; 1 МРП в 2024 г - 3 692 тг), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток - "НГ"), мы применить не можем.

Она отмечает, что люди в соцсетях в целом поддерживали и сочувствовали волонтерам, но были и те, кто писал, что "нужно продолжать травить собак".

- Были и диванные критики, которые писали, что нам нужно делать. Ощущение, что мы просто выложили этот пост и сидим на диване, ничего не делая! Вчера мы были здесь до ночи, сегодня приехали в приют уже с утра, - рассказала Александра. И заплакала: - Мы рады поддержке людей, что нам хотят помочь, люди понимают, какая это утрата для нас... Ты можешь рассказывать о большом, чистом и светлом, но всегда найдётся тот, кто скажет, что все это ерунда!

Фото Андрея СКИБЫ