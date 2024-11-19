В убийстве собаки, которое произошло вчера, 18 ноября, подозревается 41-летний местный житель. О том, что личность человека, зарезавшего животное в подъезде многоэтажного дома, установлена, сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Кадр из видео

- По данному факту начато досудебное расследование, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ведомстве. - Жестокое обращение с животными предусматривает уголовное наказание. Это может быть штраф в размере до 200 МРП (в 2024 году 738 тысячи тенге), исправительные или общественные работы на срок до 200 часов, а в некоторых случаях - даже арест на срок до 50 суток. Призываем всех быть внимательными к животным и сообщать о случаях жестокого обращения в полицию.

В полиции добавили, что вчера мужчину задержали и поместили в медицинский вытрезвитель, так как он был пьян. Но позже отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, собаку убили в доме № 112 на ул. 50 лет Октября. Местная жительница сняла видео, на котором показала пятна крови в подъезде. Умирающую собаку она обнаружила уже на улице. Очевидцы сообщили о происшествии волонтерам, просили забрать собаку и отвезти в ветклинику, но счет шел на минуты и животное скончалось.