Видео, снятое сегодня, 18 ноября, в доме №112 на ул. 50 лет октября, опубликовали волонтеры в Instagram @help_together2020. «Весь подъезд в крови», - ужасается автор видео. Уже на улице, женщина обнаружила умирающую в луже крови собаку, сообщает ИА Город.

«Будто ей перерезали горло», - комментирует напуганная горожанка.

Очевидцы сообщили о происшествии волонтерам, просили забрать собаку и отвезти в ветклинику, но счет шел на минуты, и животное скончалось.

На место выехали полицейские. В управлении полиции Рудного отреагировали на видео и сообщили, что начато расследование:

«По факту жестокого обращения с животным полиция начала досудебное расследование. Все обстоятельства произошедшего выясняются, в том числе проводятся мероприятия по установлению очевидцев и лица, совершившего уголовное правонарушение».