Основатель Фонда памяти Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды рассказал Informburo.kz о причинах задержки регистрации организации и поделился особенностями её работы. Фонд начал свою работу в рамках волонтёрской сети, созданной Айтбеком в ноябре 2023 года.

Коллаж "НГ"

В память о Салтанат, погибшей от рук бывшего министра Куандыка Бишимбаева, Айтбек Амангельды создал фонд, который уже оказывает помощь жертвам домашнего насилия. Он призван стать важной частью борьбы с насилием в семье и помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации.

О том, что фонд был основан, стало известно ещё в мае этого года. Однако процесс регистрации сильно затянулся. Айтбек рассказал, что после нескольких неудачных попыток зарегистрировать организацию он приобрёл существующий фонд.

"Мы подали семь заявок, но нам отказали по всем из них. Причины отказа были разные: первые отказы могли быть связаны с правками, которые нужно было внести по усмотрению Минюста. Однако в дальнейшем, по мнению моих юристов и адвокатов, отказ был уже не совсем правомерным", – сказал Амангельды.

В августе Министерство юстиции прокомментировало отказ в регистрации, указав на нарушения в уставе фонда. В частности, был оспорен пункт, касающийся видов деятельности, которые фонд может осуществлять.

"Сейчас я провожу необходимые действия для изменения его названия, установления деятельности и всего остального. В этой части госорганы уже не смогут повлиять на эти действия, потому что покупка фонда – это приобретение частной собственности, а право распоряжаться ею закреплено Конституцией. Это не рынок, где возможна монополия. И если бы речь шла о монополии, тогда госорганы могли бы вмешаться. Однако в данный момент они не могут повлиять на покупку фонда", – сказал Амангельды.

Фонд начал свою работу в рамках волонтёрской сети, созданной Айтбеком в ноябре 2023 года. По его словам, с момента её основания волонтёры получили 1493 заявки на помощь. Фонд предоставляет жертвам насилия психологическую и юридическую помощь, а также помощь в переезде и поддержке при угрозах для жизни. Волонтёры помогают в решении бытовых проблем и обеспечении безопасности для тех, кто решает начать новую жизнь в другом городе.

Фонд активно работает над созданием кризисных центров, горячей линии, трудоустройством пострадавших и помощью в освещении ситуации в СМИ, если дело касается высокопоставленных личностей, которые могут повлиять на следствие или суд.

"Когда речь идёт о людях с административным ресурсом, публичность может помочь добиться справедливости", – пояснил Айтбек.

Брат Салтанат напомнил, что фонд не собирает средства от населения. Финансирование обеспечивается им и его семьёй, а также за счёт бизнеса, с которым фонд сотрудничает на основе доверительных договорённостей. Он подчеркнул, что в отличие от других фондов, их организация не освещает все свои кейсы. Из почти 1500 случаев они рассказали только о десяти, уважая желание пострадавших оставаться анонимными. Основатель фонда отметил, что изначально не планировал создавать такую организацию, но со временем понял, что для работы волонтёрской сети необходима структурированная и профессиональная команда.

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