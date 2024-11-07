О работе государственных органов Казахстана по изучению влияния ЛГБТ-движений на детей, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов. Они рассматривают социальные, психологические и другие факторы, передает КазтАГ.

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«Законодательство ряда стран ограничивает «пропаганду» ЛГБТ среди несовершеннолетних, однако эти меры рассматриваются лишь с массовой точки зрения и не связаны с отнесением подобных движений к экстремистским. При этом в этом году министерство культуры и информации создало рабочую группу по рассмотрению петиции против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ, в которую вошли депутаты парламента, представители общественных объединений и заинтересованных государственных органов. В результате было принято решение частично удовлетворить петицию в части защиты и ограждения подростков и детей от пропаганды сексуальных отношений. В связи с этим соответствующими государственными органами в настоящее время изучаются социальные, психологические, медицинские и другие факторы влияния ЛГБТ-движения на несовершеннолетних», - сообщил Бектенов, отвечая на запрос депутатов мажилиса.

Кроме того, добавил он, в 2025 году планируется провести исследовательскую работу по данному вопросу.

«После завершения всех необходимых исследований будет организовано общественное обсуждение вопросов регулирования этой отрасли. В целом вопрос находится на контроле уполномоченных органов и правительства», - добавил премьер.

Как уточнил глава кабмина, по данным правоохранительных органов, в стране действуют три неформальных объединения: «Калейдоскоп», «Феминита» и «КазФем», деятельность которых связана с защитой прав и свобод женщин нетрадиционной сексуальной ориентации, в том числе пропаганда толерантного отношения к представителям ЛГБТ-сообщества в обществе.

«В этом году указанные объединения не договорились с местными исполнительными органами и организовали групповые акции. При этом их действия были квалифицированы как нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний (по статье 488 КоАП двое были привлечены к активной административной ответственности). В свою очередь, признание ЛГБТ-движения экстремистским может быть расценено международными правозащитными организациями как нарушение прав граждан на свободу выражения мнения и участие в общественных объединениях», - отметил Бектенов.

Напомним, на официальном сайте петиций E-Petition.kz петиция о запрете пропаганды ЛГБТ собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения. На публичную дискуссию в Астану съехались активисты из разных городов, в том числе из Костаная. В итоге министерство петицию поддержали частично.

В октябре депутаты мажилиса от партии Amanat потребовали признать феминистскую инициативу Feminita экстремистской организацией и попросили генерального прокурора Берика Асылова и председателя КНБ Ермека Сагимбаева запретить их деятельность на территории Казахстана.

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