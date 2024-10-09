Депутаты мажилиса от партии Amanat требуют признать феминистскую инициативу Feminita экстремистской организацией и просят генерального прокурора Берика Асылова и председателя КНБ Ермека Сагимбаева запретить их деятельность на территории Казахстана. Соответствующий запрос озвучил от имени фракции в среду в ходе пленарного заседания депутат Ринат ЗАИТОВ. Об этом сообщает интернет-портал Vlast.kz.

Гульзада Сержан и Жанар Секербаева, основательницы инициативы Feminita / Фото из архива "НГ"

- Правоохранительные органы пристально рассматривают проблему коррупции, нищеты в государстве, состояние народа и нации, а когда дело доходит до ЛГБТ, организации становятся слепыми. Такова ли справедливость справедливого Казахстана? Хочу напомнить, что нет хуже врага, чем извращенцы, - заявил Заитов и потребовал от Берика Асылова, генпрокурора Казахстана, признать «сообщество Feminita экстремистской организацией на территории РК и полностью запретить ее пропаганду в соответствии со статьей 1 закона от 18 февраля 2015 года “О противодействии экстремизму”.

При этом депутат заявил, что озвучивает запрос на имя генерального прокурора и председателя комитета национальной безопасности. Заитов отметил, что «сегодняшний запрос – это горькая правда, которую мы пытались все время скрыть и избежать». Однако, по его словам, есть предел терпения, и он приходит тогда, когда «попирается наша честь». В частности, по его мнению, с обретения независимости Казахстан открыл свои двери и в страну начали приезжать как друзья, так и враги.

- Хотя мы и рады, что обрели друзей, вернули кандасов на родину, однако наши враги хотят отравить нас изнутри своими злыми и грустными намерениями. Одна из них – сообщество ЛГБТ и Feminita, злодейская организация мирового уровня, которая хочет уничтожить нашу молодежь. Отвратительная организация, которая в скором времени привели нашу молодежь к разврату, - убежден депутат.

Он напомнил, что представители этой организации посещают регионы, и считает, что они ведут пропаганду среди детей, а также собирали «большое количество молодежи на улицах Алматы, проводили митинги и вели открытые дискуссии».

- Тогда 11 депутатов мажилиса подписали и поставили под сомнение петицию, написанную по инициативе Балтабаевой (Багила, глава РОО «Казахстанский союз родителей» – В.). Также нас поддержали 50 тыс. человек, которые за две недели собрали подписи против этих организаций. Однако правоохранительные органы и пальцем не пошевелили, чтобы поддержать нас, - заявил мажилисмен. - После этого извращенцы уверены, что их не накажут, открыто заявили, что проведут курултай в Алматы. Почему должны сидеть сложа руки, когда приуменьшают почитаемые понятия курултая, в котором обсуждалась судьба страны и земли, улуса и нации? Почему бы не остановить эти феминисткие развраты, которые подрывают значение и смысл национального курултая страны, который координировал сам глава государства?

Он также задался вопросом, кто стоит за этой организацией, кто их финансирует и какова их конечная цель. Заитов заявил, что запрос озвучил от всех депутатов партии Amanat.

7 октября феминициатива Feminita должна была провести в Алматы мероприятие на тему экологии и влияния климатических изменений на женщин. Однако, как сообщила «Власти» со-основательница Feminita Жанар Секербаева, им отказались предоставлять помещения четыре отеля и один коворкинг. В основном отели ссылались на то, что у них есть другое бронирование на эти дни. В одном из отелей сообщили, что у них случился потоп. А коворкинг признался: им позвонили из акимата и сказали, что Feminita находится в черных списках, поэтому им запрещено снимать залы по городу.

Сегодня, 9 октября, соосновательница Feminita Гульзада Сержан была задержана и доставлена в управление полиции Алмалинского района. Полиция также удерживала на месте проведения «Лесбийского курултая» других его участниц. По словам Жанар Секербаевой, участницы мероприятия вызвали полицию после того, как Багила Балтабаева, председательница РОО «Казахстанский союз родителей», и другие участницы консервативной организации пришли на место и попытались сорвать мероприятие. При этом сотрудники полиции не объяснили, почему участниц удерживали в помещении, и не уточняли, какое нарушение они допустили. К нынешнему моменту все участницы покинули место проведения мероприятия. В пресс-службе департамента полиции Алматы «Власти» сообщили, что им поступило сообщение о «скандале в одном из заведений Алматы по улице Гагарина».

Сегодня третий день «Лесбийского курултая», мероприятия, организованного инициативой Feminita в Алматы.

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