Последнее заседание по петиции против пропаганды ЛГБТ прошло в столице 1 августа. На публичную дискуссию съехались активисты из разных городов, в том числе из Костаная. Итог заседания - Министерство культуры и информации РК частично поддержит петицию. Что именно это означает, пока не ясно. После заседания противники петиции провели пресс-конференцию.

Поддержали частично

Прямую трансляцию организовали в интернете. Цитаты с заседания рабочей группы приводят журналисты радио "Азаттык" и Orda.kz.

Председатель комитета по делам молодёжи и семьи министерства культуры и информации Кайрат КАМБАРОВ заявил: решено поддержать петицию в части требований «защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений». И добавил: нужно провести исследования о влиянии материалов об ЛГБТ на несовершеннолетних.

- В соответствии со ст. 14 Конституции РК все граждане равны перед законом и судом, - сказал Камбаров. - При этом никто не может подвергаться какой-либо дискриминации, в том числе по признаку пола или по любым иным обстоятельствам. На основании изложенного петиция поддерживается частично.

Автор петиции, председатель ОО "Казахстанский союз родителей" Багила БАЛТАБАЕВА перед началом заседания заявила журналистам, что из-за представителей ЛГБТ через несколько лет "казахи могут исчезнуть как нация".

- Сегодняшний маленький ребёнок завтра может стать лидером страны, - сказала Балтабаева. - А сегодня эти девочки восьми-девяти лет, которые ходят на митинги, говорят “моя вагина - моё дело”, “долой патриархат, даёшь революцию”. Они же напрямую призывают к революции, эти маленькие девочки. Через два-три поколения какие люди будут управлять нашей страной?

Сторонники Балтабаевой, в основном люди пожилого возраста, тоже говорили эмоционально. Самым ярким было выступление пенсионерки МВД Канагат ШУМЕНОВОЙ:

- Мы не имеем право, чтобы ЛГБТ вообще существовало в Казахстане. Мы против ЛГБТ, нам не нужно ЛГБТ. Из-за них вместо 20 млн у нас через два-три года будет 10–15 млн, потому что однополые браки не будут давать прироста населения. Это вопрос национальной безопасности!

На самом заседании сторонники петиции пытались заглушить и прервать выступления оппонентов, в числе которых был известный казахстанский правозащитник Евгений ЖОВТИС.

- Петиция нарушает права человека и создаёт враждебную среду, где происходит дискриминация и даже насилие, - сказал он. - Она основана на недостоверной информации и мифе о том, что гендерная идентичность человека может быть изменена под влиянием пропаганды или запретов. Сексуальная ориентация — это не состояние психического здоровья, её невозможно пропагандировать, потому что она биологический признак, как разрез глаз или цвет волос.

"На нас кричали, обзывали"

После заседания рабочей группы противники петиции организовали пресс-конференцию. Судя по подписям участников, среди слушателей были представители европейских посольств. Ранее эксперты ООН рекомендовали правительству Казахстана отклонить петицию, так как она противоречит законодательству Казахстана и может повлечь за собой нарушение прав и свобод граждан.

- Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто не побоялся появиться на мероприятии, - сказала активистка казахстанской феминистской инициативы «Феминита» Гульзада СЕРЖАН. - Где-то 60 наших сторонников пришли лично, поддержали ЛГБТИК-сообщество, а около 200 человек следили за нами онлайн. Все мы возмущены тем, что проводит Министерство культуры и информации. Я должна отметить, что во время обсуждения было допушено много речей ненависти против ЛГБТИК-людей. Мы это с огромной силой вытерпели. Хотя некоторые заявления представителей госорганов выходили за рамки.

Пока противники петиции воздерживаются от комментариев по итогам заседания, ожидая более подробных разъяснений от властей.

- Пока у нас сложилось впечатление, что нужно активно участвовать в защите прав человека, - сказала Сержан. - Наше сообщество выступило против мракобесия. В следующем году мы должны активно поработать.

Активистка Акторгын КАЙРАТОВА рассказала о давлении со стороны сторонников петиции:

- Они все боятся за насилие и педофилию, переживают за своих детей. Я это понимаю и считаю, что нужно решать эти проблемы, а не тратить силы на борьбу с ЛГБТ. Я хотела это сказать, но мне не дали слова на заседании. Сторонники петиции разжигали и пропагандировали ненависть. На нас кричали. Обзывали нас на казахском языке. Говорили, что казахскость принадлежит только им. Требовали снять национальную одежду, чтобы мы «не позорили страну». Кто дал им такое право так говорить?

Активистка из Костаная Анель АЛИГАЗИНА тоже подготовила речь, но не смогла выступить на слушаниях.

- Нас перебивали, с нами ругались, я была в национальной одежде, но также на мне был жетон с флагом ЛГБТ, - сказала она. - И меня спрашивали, как я могу их совмещать. Меня называли больной. Очень были агрессивные наши оппоненты. Речи противников петиции меня воодушевляли, заставляли подумать, что еще не все потеряно.

На «язык ненависти» и оскорбления жаловались почти все противники петиции.

Активист из Астаны Рахат САДЫКОВ отметил, что дискуссию пытались модерировать, но провели ее на очень низком уровне.

- Участвовать в обсуждении хотели больше 40 человек, - подчеркнул Садыков. - Но вице-министр из Минкульта продвигала к микрофону сторонников петиции, нарушала порядок выступления. А слова ненависти и вовсе никак не пресекались.

- Минкульт не считает, что петиция может нарушать права и свободы человека, - добавил ЛГБТК-активист Азият АГИШЕВ. - Из их ответов следует, что они хотят защитить детей от информации. Они игнорируют произвольное применении этого законопроекта. И то, что он может быть использован для преследования активистов, наглядно показывает опыт России, на чей опыт они ссылаются.

Правозащитница Татьяна ЧЕРНОБИЛЬ - одна из тех противниц петиции, которые, наряду с представителями "Феминиты", были включены в рабочую группу.

- Мы имеем дело с педагогическим бессилием в лице сторонников петиции. И в лице Министерства просвещения, чьи представители соглашаются, что проигрывают информации. Где какая-то информация и где родительский авторитет? Пора уже согласиться с тем, что информация в современном мире - как пятая стихия природы. наравне с огнем, воздухом, водой и землей. И с информацией нужно уметь обращаться. Вместо тотального запрета нужно обучать себя и детей, как фильтровать информацию, как ее потреблять и отсеивать. И в этом могло бы помочь государство - повышать авторитет родителей, разобраться, в чем действительно проблема.

Противники петиции обещают, что на следующей неделе, после публикации разъяснений Минкульта, дадут более подробные комментарии.

Фото с сайта Orda.kz и кадры из видеотрансляции

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