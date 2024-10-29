Согласно материалам дела, 8 ноября 2023 года подсудимый Азамат ДАУЛБАЕВ ударил потерпевшего Чингисхана Мухамбетова ножом в область сердца, от чего тот скончался на месте. Дело рассматривают в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

Азамат Даулбаев произносит речь в прениях / фото с архива "НГ". Лицо скрыто по ходатайству подсудимого



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54030

Вчера, 28 октября, прошли прения.

Сегодня, 29 октября, подсудимый воспользовался правом на последнее слово перед приговором. Он ответил на аргумент прокурора о том, что погибший не мог напороться на нож по неосторожности.

Чья экспертиза экспертнее?

В прениях гособвинитель Мариям СУЛЕЙМЕНОВА сказала:

- Эксперт Каменский показал, что, "учитывая функционально невыгодное положение верхних конечностей Даулбаева, которого сзади удерживали руки, локализацию раны на передней поверхности грудной клетки потерпевшего слева, направление раневого канала спереди назад несколько слева и несколько сверху вниз, а также глубину раневого канала около 12 см, получение проникающего колюще-режущего ранения потерпевшим по собственной неосторожности при потере равновесия маловероятно." Даже сказал, что это невозможно.

Мариям Сулейменова / фото с архива "НГ"

- Я хотел бы обратить ваше внимание, что не исключается и такой момент, что он мог сам налететь на нож, - обратился к судье Азамат Даулбаев в последнем слове. - В деле также имеется заключение медикокриминалистического эксперта Амантаева, где он чётко в своих выводах указал, что потерпевший мог сам нечаянно наткнуться на данный нож при потере равновесия, либо при посторонней помощи. Также он это подтвердил на допросе в суде. Это самая объективная, по моему мнению, экспертиза, по сравнению с экспертом Каменским, который совершенным образом хорошо обстоятельства не исследовал. Поэтому я прошу вас, ваша честь, принять законное решение по делу. Главное - чтобы оно было справедливым.

Подсудимый повторил аргументы своего адвоката Романа Ергалиева об отсутствии умысла лишить жизни:

- Моя защита проанализировала все доказательства и представила их вам не в той форме, как прокурор, а в объективной и правдивой форме. Умышленного убийства не совершал, за это покаяться не могу, намерений убивать потерпевшего у меня не было, Я вообще после того, как меня ударил Ермаков, имел желание поскорее из этого бара уйти, но вы видели на видеозаписи, как долго они держали меня там, заставляли выйти драться, не просто покинуть бар, а выйти и именно драться. И когда я вышел, всё-таки намереваясь уйти домой, Ермаков и погибший уже меня ждали, сразу на меня обрушился град ударов. Поэтому я не могу признать убийство, я его не совершал, умысла у меня его убивать не было. У меня было желание поскорее оттуда уйти.



Чью экспертизу судья посчитает правдивой и какой умысел расценит в действиях Даулбаева?

Узнаем на оглашении приговора, которое назначено на 6 ноября.