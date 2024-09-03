Согласно материалам дела, подсудимый Азамат Даулбаев и потерпевший Чингисхан Мухамбетов подрались вблизи заведения. Согласно показаниям свидетеля Ивана Рыжакова, Даулбаев ударил Мухамбетова ножом в грудь, после чего потерпевший скончался. Новых свидетелей по делу допросили 3 сентября в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

Свидетель Айдарбек АБЕНОВ был знаком с погибшим несколько лет. Он рассказал суду, что видел, как Даулбаев ударил Мухамбетова ножом.

- Он держал нож в левой руке. Ударил Чингисхана и стал убегать. Я догнал его, поставил подсечку, он упал, и я стал его бить руками по лицу.

Общественный защитник Даулбаева, его сестра Улжан ИСМАГАМБЕТОВА заявила о противоречиях между этими словами и показаниями, которые Абенов дал следователю 8 ноября, вскоре после инцидента.

- "Предмета я не видел, но по ране понял, что Мухамбетова ударили ножом.", - зачитала Исмагамбетова протокол следователя. - Сейчас вы говорите, что видели нож. Также в первых показаниях вы говорили, что нож был в правой руке.

- Есть ещё одни показания следователю, в которых свидетель говорит более подробно, - возразил прокурор. Судья с ним согласилась.

Защитник подсудимого Улжан Исмагамбетова и Роман Ергалиев (на дальнем плане)

Адвокат подсудимого Роман ЕРГАЛИЕВ заявил, что первые показания Абенова - более важный документ, поскольку в них свидетель помнит события лучше. Затем он задал Абенову вопрос:

- Вы сказали, что били подсудимого после того, как догнали его. Какое право вы имели бить его?

- Он кента моего убил потому что, - ответил Абенов.

Адвокат стороны потерпевшего попросил судью снять вопрос, потому что "это не вопрос, а предъявление претензий".

Защитник Исмагамбетова спросила у Абенова, на каком он был расстоянии от участников драки.

- Два-три шага, - ответил свидетель.

"Вы каким видом спорта увлекаетесь?"

Свидетельница Елизавета КАЙДАМАКИНА сидела в заведении с компанией подсудимого.

- Мы сидели, отдыхали, вселились, - рассказывает Кайдамакина. - Приехали туда с подругой Вероникой в 11 часов вечера. Нас привёз подсудимый Азамат и его друзья. Они уехали ставить машину друга. Вернулись. Мы начали выпивать с подругой. Я выпила 4 шота текилы и 200 грамм водки. Вероника пила пиво. Конфликтов при мне не было.

Вероника из показаний Кайдамакиной была допрошена на прошлом заседании.

Мулдагали КАЗБЕК подошёл в заведение к 11 вечера, выпивал с другом. Это первый на момент рассмотрения дела свидетель не из компании подсудимого.

- К нам подошёл подсудимый Азамат, спросил: "Вы каким видом спорта увлекаетесь?", - даёт показания Казбек. - Я сказал, что увлекался кикбоксом, друг сказал, что дзюдо. Азамат вызвал нас на улицу пообщаться. Сказал никуда не уходить, сейчас его друзья приедут, и мы будем отдыхать. Через некоторое время Азамат опять подошёл, вызвал меня в туалет. Мы с ним общались. Потом он меня ударил кулаком в лицо. Я упал, он хотел меня добивать. Пришёл охранник, начал нас разнимать. Азамат не успокаивался, надел на пальцы кастет, начал мне угрожать. Мы уехали домой, а Азамат остался. В тот момент Азамат был в сильном алкогольном опьянении.

- Почему Азамат интересовался у вас о видах спорта? - спросил прокурор.

- Я подумал, что он хотел подраться со мной, - ответил свидетель.

- Опишите кастет.

- Золотистого или серебряного цвета, отливался.

С потерпевшим Мухамбетовым Казбек также не знаком. Убийство не видел.

- Согласно видеозаписи, такого нет, - заявила защитник Исмагамбетова об эпизоде про виды спорта, - Хозяин заведения заявляет, что конфликта не было.

- Был конфликт. Я об этом заявляю. Я же там был, - ответил Казбек.

Защитник Исмагамбетова ставит под сомнение показания Казбека, поскольку следователь допросил его весной, почти через полгода после инцидента.

"Лучше бы в кино сходили"

Свидетель ТАБАНЦОВ - близкий друг подсудимого Даулбаева уже три года. По его словам, изначально они с Азаматом собирались пойти в тот вечер в кино, но потом выбор пал на бар.

- Лучше бы в кино сходили, да? - сказала судья.

Табаноцов заявил, что не видел, чтобы Даулбаев бил погибшего ножом, не видел в его руках нож или кастет.

- Вы до инцидента имели кастет? - спросил прокурор.

- Нет, - ответил свидетель.

Позже на аналогичный вопрос судьи Табанцов скажет, что имел в собственности кастет, но выкинул его. Дальнейшего развития вопрос о кастете не получил, но кажется, что свидетель имел ввиду, что избавился от кастета до инцидента.

Когда гособвинитель указал Табанцову на противоречия между этими показаниями и его показаниями в полицейском участке вскоре после инцидента, свидетель заявил, что тогда в участке на него оказывали давление.

- Те показания я дал под давлением. Полицейские били, конкретно били по почкам. Заставляли приседать. Сказали, если я не скажу, как они мне продиктуют, я "уеду" вместо Даулбаева.

Прокурор и адвокат стороны потерпевшего сомневаются в факте давления. Гособвинитель собирается обеспечить явку сотрудников полиции на следующее судебное заседание для допроса и опознания.

- Опознать сотрудников сможете? - спросил прокурор.

- Да, - ответил Табанцов.

Свои показания дал свидетель Артём ЕРМАКОВ. По его словам, во время перепалки между Мухамбетовым и Даулбаевым погибший попросил Ермакова выйти на улицу, мол сам разрешит конфликт словесно.

- После этого я вышел на улицу и больше в заведение не заходил, - сказал Ермаков.

Сторона защиты усмотрела в этих показаниях три противоречия. Первое - с записью видеокамеры внутри бара. На ней Ермаков вновь подошёл к барной стойке спустя некоторое время после того, как вышел с заведения.

Также защита указала на то, что свидетель Абенов в своих показаниях сказал, что Ермаков выбил нож из рук Даулбаева. Ермаков же заявляет, что не выбивал нож, а подобрал его с пола и выбросил на улице около заведения "American bar". В этой связи адвокат подсудимого Ергалиев попросил суд поставить под сомнение все показания Ермакова.

В суде просмотрели видео следствия, на котором сотрудники полиции и Ермаков ищут нож вблизи заведения "American bar". Свидетель нашёл нож в аллее, дальше предполагаемого места.

- Видимо, со всей силы закинул, - комментирует Ермаков на видео.

Защитник Исмагамбетова считает, что Ермаков не мог выбрасить нож на такое большое расстояние.

- Вы с сотрудниками полиции каждый по отдельности ходили по аллее искали? - спросил адвокат подсудимого.

- Да, - ответил свидетель.

После сотрудники полиции взяли потожировой и запаховый следы с рукоятки ножа.

Сторона защиты также отметила, что показания Ермакова противоречат показаниям допрошенного на первом заседании свидетеля Уразбекова, в которых он утверждает, что Ермаков удерживал подсудимого сзади.

- Как я мог его удерживать сзади, если я стоял на большом расстоянии лицом к нему? - возразил свидетель.

Защитник Исмагамбетова обратилась к суду:

- С ножа не сняли отпечатки пальцев, с пустых бутылок в баре, а с ножа - нет. У всех свидетелей взяли отпечатки пальцев, а у Ермакова - нет. По запаховому и потожировому следам не было проведено никаких экспертиз. Также на ноже не было крови. На видео приблежают - не было крови.

Исмагамбетова также отметила, что в разных экспертизах Южного отдела полиции указана разная длина лезвия ножа.

Прокурор заявил, что в материалах дела имеется допрос Даулбаева, в котором он подтверждает, что это его нож.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА