Согласно материалам дела, 8 ноября 2023 года подсудимый Азамат ДАУЛБАЕВ ударил потерпевшего Чингисхана Мухамбетова ножом в область сердца, от чего тот скончался на месте. Дело рассматривают в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

28 октября стороны перешли к прениям.

Азамат Даулбаев произносит речь в прениях. Лицо скрыто по ходатайству подсудимого



"Сам напороться на нож не мог"

Гособвинитель Мариям СУЛЕЙМЕНОВА настаивает, что Даулбаев умышленно вооружился ножом:

- Довод о том, что нож носил для работы сотрудником провайдера, несостоятелен, поскольку в тот день Даулбаев не работал. Сказал, что нож нужен для распаковки роутера. Но разве нужен для этого складной нож? А для чего тогда используется канцелярский нож? Хорошо так гулять: у одного нож, у другого кастет.

Мариям Сулейменова

К показаниям подсудимого о том, что погибший мог напороться на нож сам, прокурор просила отнестись критически:

- Это опровергается экспертом Денисом Каменским. Эксперт Каменский показал, что, "учитывая функционально невыгодное положение верхних конечностей Даулбаева, которого сзади удерживали руки, локализацию раны на передней поверхности грудной клетки потерпевшего слева, направление раневого канала спереди назад несколько слева и несколько сверху вниз, а также глубину раневого канала около 12 см, получение проникающего колюще-режущего ранения потерпевшим по собственной неосторожности при потере равновесия маловероятно." Даже сказал, что это невозможно.

Сулейменова попросила лишить Даулбаева свободы на 12 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Ешмухамбет Шиктибаев (подключён онлайн) и Роман Ергалиев (на заднем плане)

Представитель родственников погибшего, признанных потерпевшими, Ешмухамбет ШИКТИБАЕВ зачитал письмо бабушки Чингисхана Мухамбетова: "Это большая утрата. Она связана с утратой не только самого Чингисхана, но и утратой всего поколения от него. На нём прекратился наш род, для нас это тяжелейшая боль".

Ранее о погибшем высказалась его тётя.

- "Склонность к самооправданию, ориентация на собственные потребности, эмоциональная незрелость, снисходительность к собственным недостаткам и промахам, уязвимое самолюбие", - говорится в комплексной судебной психологопсихиатрической экспертизе Даулбаева из материалов дела, которую также зачитал Шиктибаев.

Убийство или избиение?

Сестра подсудимого, его общественная защитница Улжан ИСМАГАМБЕТОВА прикрепила к трибуне ватман со своим расследованием:



- Все говорят, что была драка между Азаматом и Чингисханом. Но что же такое драка? Это когда двое или несколько лиц наносят друг другу удары. В ту ночь была не драка, было избиение моего брата Ермаковым Артёмом, Мухамбетовым Чингисханом и Абеновым Айдарбеком. Главные свидетели - это те люди, которые избивали Азамата в тот день. Они также проходят, как подозреваемые по уголовному делу о хулиганстве, где Даулбаев является потерпевшим.

Улжан Исмагамбетова



- Ермаков Артём намеренно последовал за мной и ударил меня кулаком в челюсть, от чего я потерял сознание, - сказал в прениях сам Азамат Даулбаев. - После Чингисхан и Артём пытались вытащить меня на улицу. Я смог выбраться и последовал к своему столу, но они пошли вслед, вызывали меня на улицу, угрожали расправой. После они продолжали избивать меня на улице, пинали по всему телу. Из-за последствий избиений по сей день меня мучают сильные боли в брюшной полости и сильные головные боли. 16 августа 2024 года после УЗИ была обнаружена капиллярная гематома печени некроптоз 1, 2 степени и опущение почек.

И добавил по поводу своих показаний в ходе досудебного расследоввания:

- Тот нож я опознал только из-за того, что адвокат, который был у меня на время следствия, сказал, что нужно обязательно опознать. Обещал условный срок.

Исмагамбетова отметила, что не был проведён генетический тест крови на ноже, сделали только тест группы крови. И указала на противоречия в показаниях Ермакова, Рыжакова и Абенова: в них разнятся цвет кастета, размер ножа и рука, в которой были предметы. По её мнению, нельзя строить обвинение на таких показаниях.



- У этого парня были цели на будущую жизнь - он безумно хотел работать в органах, - сказала общественный защитник о своём брате. - Даулбаев - единственный, кто официально и работал, и учился - на юриста. Чего нельзя сказать ни о Ермакове, ни об Абенове, ни о Мухамбетове. Они намного старше моего брата, ни один из них не работал. Согласно медосвидетельствованию от 8 ноября 2023 года, Азамат был трезв.

А был ли умысел?

- После того, как Даулбаев вышел из бара, вместо того, чтобы беспрепятственно уйти, ему пришлось защищаться от нападающих на него Ермакова и погибшего, - заявил адвокат подсудимого Роман ЕРГАЛИЕВ. - Подобные действия никак не соотносимы с умыслом на убийство. Ведь нельзя рассматривать за умысел на убийство желание поскорее выйти из бара.

Гособвинитель же настаивает, что умысел лишить Мухамбетова жизни у Даулбаева был:

- Эксперт Каменский показал, что ранение было нанесено с достаточной силой, нацелено в жизненно важный орган для лишения жизни потерпевшего и свидетельствует о прямом умысле лишить жизни.

Исмагамбетова ответила на речь прокурора:

- Получается, у Даулбаева не возникло желания ответить Ермакову, который ударил его в челюсть, но возникло желание убить Мухамбетова за словесное замечание? Это лишено смысла.

Последнее слово подсудимому дадут завтра, 29 октября.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН