

Согласно материалам дела, подсудимый Азамат Даулбаев и потерпевший Чингисхан Мухамбетов подрались вблизи заведения. Согласно показаниям свидетеля Ивана Рыжакова, Даулбаев ударил Мухамбетова ножом в грудь, после чего потерпевший скончался.

23 августа в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области допросили несовершеннолетнюю свидетельницу по делу. Она сидела в баре вместе с подругой Елизаветой, подсудимым и его друзьями Дмитрием и Даниилом.

- Азамат зашёл с улицы внутрь и начал кричать, что его на улице избивают. Он сказал: «Дима, ты мне друг или не друг? Меня там избивают». Как я поняла, он просил помощи у Дмитрия, - сказала свидетельница.



По её словам, она всё время была внутри заведения, спустя время вышла из него и, не увидев ни одного из своих знакомых, ушла домой пешком.

- Об убийстве были разговоры? - спросил представитель стороны потерпевшего.



- Ничего такого не слышала, - ответила свидетельница.



Из её показаний становится ясно, что драку, оружие и потерпевшего допрашиваемая не видела.

- Вы не видели происходящее? - уточнил адвокат подсудимого Роман ЕРГАЛИЕВ.



- Да, я не видела, - подтвердила свидетельница. - Никаких конфликтов я не слышала.





Сестра подсудимого и его общественный защитник Улжан ИСМАГАМБЕТОВА сообщила "НГ", что вскоре после происшествия Даулбаев обратился в южный отдел полиции с заявлением об избиении Даулбаева Мухамбетовым и его другом:

- Южный отдел вынес постановление о прекращении за отсутсвием состава преступения. Мы написали жалобу в прокуратуру области. Прокуратура области отменила данное постановление и направило в южный отдел для организации дополнительного следствия, где указали, что там ни одного следственного действия не принято. И по сей день никакого решения нет. Это дело в воздухе висит. Хотя эти уголовные дела исходят друг из друга. Они должны в единой форме рассматриваться судом.