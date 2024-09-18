Они рассказали о том, как узнали о происшествии, сегодня, 18 сентября в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области. Также новые подробности о предполагаемом орудии убийства, ноже, раскрыл полицейский, проводивший исследование предмета.

Согласно материалам дела, подсудимый Азамат Даулбаев и потерпевший Чингисхан Мухамбетов подрались вблизи кафе-бара "Амбар", Даулбаев ударил Мухамбетова ножом в грудь, после чего тот скончался.

Тётя погибшего Нурия САЙФУЛЛОВА не могла сдержать слёз в зале суда. Она узнала о гибели племянника от клиента своего ИП по фамилии Чумак.

- Кем Чумак приходился погибшему? - спросил представитель потерпевшего Ешмухамбет ШИКТИБАЕВ.

- Не знаю. Я знаю его, как своего покупателя, - ответила Сайфуллова. И продолжила: - Последний раз видела Чингисхана за 3 дня до убийства, 5 ноября. Я шла на смену на работу свою. Он стоял у подъезда с рюкзачком, куда-то собирался. Был в хорошем настроении.

- Как можете охарактеризовать его? - спросила судья Ляззат МУХАМЕДЖАНОВА.

- Чингисхан всегда был весёлым, целеустремлённым, зрелым для своего возраста. Я его с детства воспитывала, ухаживала за ним, когда он был маленьким. Был очень энергичным, очень взрослым, грамотно рассуждающим, красивым мальчиком.



- Сам по себе конфликтным был? - спросила судья.



- Нет. Он был очень рассуждающим.

Любовь БЕКМУРАТОВА, мать подсудимого, рассказала о встрече с сыном после инцидента:

- По звонку дочери приехала в наш посёлок Осиновка. Увидела у своего дома машину с детьми. Села в машину. Дети свет включили и я увидела своего Азаматика. Побитого. Он сказал мне: "Не знаю их, били, чуть не убили". Нос у него был почему-то широкий. Когда я его обнимала, он сказал, что у него всё болит.



- Какой у Даулбаева характер? - спросила судья.

- У меня сыночек самый добрый, наверное, человек на свете. Если кто-то дерётся, наоборот, пытался разнимать. Если у кого-то в школе не было денег на еду, он покупал.



В связи с противоречиями прокурор огласил первые показания Бекмуратовой, которые она давала следователю: "В машине Азамат сказал мне: "Я не знаю, что я сделал: убил или не убил, мам".

- Вы давали эти показания? - спросил гособвинитель.



- Нет. Я клянусь своими детьми, я такого не говорила. Я давала те показания, которые я даю сейчас. Да, я подписала. Это моя подпись. Мой почерк. Но я не читала протокол, потому что у меня тогда с собой не было очков. Я не вижу ничего.

- Ну, понятно, это ваш сын, и вы сейчас изменили показания, - сказала судья Мухамеджанова.

- Почему вы мне не верите? - возмутилась мать подсудимого. - Вы за своих заступаетесь, а мы как будто неправду говорим.

Сотрудник полиции Данияр НУРКАНОВ проводил исследование ножа, которым предположительно был убит Мухамбетов.

- Какие отличительные признаки у ножа? - спросил адвокат подсудимого Роман ЕРГАЛИЕВ.



- Согласно выводам, он холодным оружием не является, относится к ножам хозяйственно-бытового назначения, - сказал Нурканов. - Клинок ножа изготовлен из металла серого цвета.

- Когда вы проводили исследование, там кто-то присутствовал? Посторонние лица? - спросила общественный защитник подсудимого и его сестра Улжан ИСМАГАМБЕТОВА.



- Нет. Я сам, - ответил Нурканов.