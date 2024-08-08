Согласно материалам дела, 7 ноября 2023 года во дворе кафе-бара "Амбар" Азамат Даулбаев ударил Чингисхана Мухамбетова ножом в грудь, от чего тот скончался. Подсудимый вину не признает.

Сегодня, 8 августа, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам допросили двух свидетелей: кальянщика кафе-бара и друга подсудимого. Последнего прокурор обвинила в даче ложных показаний.

- Чингисхан приехал около 12 ночи и пил виски с колой, - рассказал кальянщик Илья РЫЖОКОВ. - Подсудимый с компанией приехали чуть позже. В какой-то момент подсудимый начал вести себя агрессивно по отношению к посетителям бара и ко мне. Он был в сильном алкогольном опьянении. Его друг повёл его в сторону туалета. Я услышал звук разбивающегося стекла, выглянул - там подсудимый и его товарищ. Я увидел, что стеклянная вставка на двери туалета была разбита. Позвал администратора. Он попросил подсудимого возместить ущерб. Они покрыли часть суммы и продолжили отдыхать. Далее я услышал какой-то удар в коридоре. Я вышел в коридор, смотрю - лежит подсудимый. Чингисхан помогает ему встать. Рядом с ним был друг Чингисхана Артём Ермаков. Мне сказали, что подсудимый задел Ермакова плечом специально и Ермаков его ударил. Далее я слышал крики от подсудимого, что его ударили. Я позвал Чингисхана покурить на улицу, мы вышли. Подсудимый вышел из бара с ножом и кастетом в руках. Чингисхан начал снимать куртку. Я попытался остановить его рукой и сказал: "Не надо". Он убрал руку и пошёл драться с подсудимым. Я видел удар ножом чётко. И после этого Чингисхан один или два раза ударил подсудимого. Ермаков схватил подсудимого сзади уже после удара ножом и откинул. Нож выбил. Чингисхан ещё пару раз ударил уже сидящего на земле подсудимого. После Чингисхан встал, схватился за сердце, сделал несколько шагов назад и упал.

- Почему Чингисхан пошёл драться с подсудимым? - спросила прокурор Мариям СУЛЕЙМЕНОВА.

- Как я понял, Ермаков для Чингисхана старшим был, поэтому он пошёл за него драться.

Затем показания дал друг подсудимого Дмитрий СЛЮСАРЕНКО.

- Мы приехали в бар в 11 часов вечера. Со мной были Азамат, Даниил Табанцов и две девушки. Азамат с нашей подругой пытались открыть дверь туалета вдвоём, резко потянули, поэтому от неё отлетел стеклянный осколок. Азамат вышел на улицу и случайно задел бутылку. Через секунд 20-30 прибегает весь в слезах, у него губа разбита. Говорит: "Димка, братан, меня разбили". Следом были хозяин заведения и Чингисхан. Они позвали его на улицу. Чингисхана куда-то уводит наш общий друг Жаслан. Хозяин заведения остаётся и ругает нас. Он толкнул Азамата и Азамат упал рядом со мной. Азамат встаёт и идёт вместе с хозяином на улицу. Мне говорит Табанцов: "Димка, пошли, там Азу разбивают". Мы выходим и видим, как Казбек (мы потом узнали, как его зовут) лежит на Азамате. Табанцов тянет Казбека за курту и Азамат выползает и убегает. Мы с Жасланом побежали за ним и не догнали. Мы прибежали обратно и уже вот были полиция, скорая.

Гособвинитель Сулейменова подала ходатайство огласить показания Слюсаренко, которые он давал следователю на следующий день после инцидента, в связи с достаточными противоречиями.

- Со стороны Даулбаева кто-нибудь до процесса подходил и говорил менять показания? - спросила она свидетеля.

- Нет, - ответил он.

В ходе зачитывания прокурором расшифровки показаний Слюсаренко от 8 ноября суд установил противоречия между этим документом и показаниями, которые свидетель только что дал в зале суда. В суде он утверждал, что подсудимый с подругой резко потянули дверь туалета, а в полицейском отделении говорил, что подсудимый то ли с ноги, то ли с руки выбил стекло двери и Слюсаренко просил его успокоиться. Следователю он сообщал, что подсудимый швырял рюмку об пол, а суду - что Даулбаев случайно задел бутылку.

- Я такого даже не говорил, - заявил свидетель в процессе оглашения первого допроса.

- У нас есть диск допроса следователем? - прервала оглашение гособвинитель.

Судья Ляззат МУХАМЕДЖАНОВА согласилась с тем, что имеются противоречия, и секретарь включила видеозапись допроса следователем. Подтвердилось, что свидетель противоречит своим первым показаниям. Прокурор попросила судью вынести частное постановление о даче ложных показаний.

Слюсаренко смотрит запись своего допроса

Слюсаренко объяснял расхождения в показаниях тем, что на допросе в полиции был напуган и не вспомнил всех фактов.

Адвокат подсудимого предоставил суду видеозапись без звука, на которой, по его мнению, потерпевший в баре вызывает подсудимого на улицу на драку. Как аргументирует защита, на записи потерпевший агрессивно снимает куртку в баре, готовясь к драке.

- Спокойно снимает. Может, ему жарко стало, - отреагировала прокурор, вызвав смех у близких подсудимого, сидевших на процессе в качестве слушателей.

- Что, нельзя куртку снять? - поддержала аргумент судья.

На этом допрос свидетелей закончился.

Следующее заседание назначили на 23 августа.