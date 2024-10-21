Жителя Актюбинской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы и лишил водительских прав на семь лет за аварию, в которой погибли четыре пассажирки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Фото пресс-службы ДП Актюбинской области

37–летний житель села Алимбет занимался частным извозом на автомобиле "Тойота Альфард" между Актобе и российским городом Орском. 5 июня он посадил в машину шестерых пассажиров и поехал в сторону России. В дороге его останавливали полицейские и провели с ним профилактическую беседу о том, чтобы не нарушал ПДД.

Вблизи села Ащылысай Каргалинского района его машина вылетела с трассы и перевернулась, в этой аварии погибли четыре женщины: одна на месте, вторая - в карете скорой помощи, еще две в реанимации районной больницы. Еще два пассажира и сам водитель остались живы.

Как следует из сводок полиции, таксист ехал со скоростью, не обеспечивающей безопасность, проявил преступную самонадеянность и не справился с рулевым управлением.

В суде водитель рассказал, что в тот день шел дождь. По его словам, около поселка Ащылысай со встречки на его полосу выехал черный седан, чтобы избежать столкновения, он вырулил вправо, машина попала в яму, из–за чего ее занесло, и она перевернулась. Подсудимый полностью признал свою вину в аварии со смертельным исходом и попросил прощения.

Родные погибших в суде давали показания и заново переживали трагедию. Одна из погибших женщин накануне роковой поездки узнала страшную весть - в Орске умерла ее племянница, она отпросилась с работы и села в такси, чтобы попасть на похороны. Но не доехала, погибла. Об этом в суде рассказала ее дочь.

Еще одна пассажирка ехала в Новотроицк в университет.

"В обед такси приехало к нам домой, мы загрузили чемодан, дочь села сзади, она поехала в университет. В 5 часов вечера я ей позвонила, но она не взяла трубку, мы стали обзванивать всех, кто мог поддерживать с ней связь. Вечером с племянником выехали в Орск и уже в дороге узнали, что дочь попала в аварию. Когда приехала в Каргалинскую райбольницу, мне сообщили, что дочь умерла на месте", - сообщила в суде мама погибшей девушки.

Супруг еще одной погибшей рассказал, как посадил супругу в такси и больше живой ее не видел.

"Моя супруга села в такси, позже мне сообщили, что она попала в аварию. Я сразу приехал на место происшествия, машина стояла посередине дороги, супруги не было, мне сказали, что ее увезли в больницу. В районе аварии было три знака ограничения скорости 80, 60 и 40", - вспоминал муж погибшей.

В аварии, помимо водителя, выжили два пассажира. Мужчина, который ехал на переднем сиденье говорил, что видел, как впереди черная машина ехала посередине дороги, водитель их такси хотел объехать яму.

Пассажирка, ехавшая на заднем сиденье, заявила в суде, что во время аварии таксист якобы разговаривал по сотовому телефону.

Напомним, 19 августа костанайский водитель на "Тойота Альфард" перевернулся на трассе в Челябинской области. Тогда четыре человека пострадали и одна пожилая женщина погибла. Спустя месяц, 28 сентября на трассе под Екатеринбургом загорелся еще один костанайский "Альфард". В результате происшествия пострадали шесть человек, включая водителя.

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