Юрий ТКАЧУК считает, что полиция и другие госорганы плохо выявляют и наказывают таксистов, которые перевозят людей через границу РК и РФ с нарушениями. В качестве доказательства принёс фото травмы головы и копии медицинских документов пострадавшей в аварии с участием нелегального перевозчика на обсуждение проблемы в палате предпринимателей "Атамекен" сегодня, 17 сентября.

- Вот девушка Анастасия, через InDrive заказывала. Она до сих пор лечится, - сказал Ткачук. - О чём это говорит? Что наша полиция работает? Дознаватели должны полностью допросить и подать в прокуратуру. Почему у нас этого не делается? 106 "Альфардов" у нас ездят праворульных из других государств. За 2023-2024 годы сколько у нас людей погибло только от "Альфардов"? Или у нас пока, не дай бог, кто-то из министров погибнет, тогда возьмутся за это? Согласно протоколу, в Россию несколько машин ходит.

Это очень тяжело доказать

Ему ответила старший инспектор УМПС ДП Костанайской области капитан полиции Эльмира ИСПАНДЬЯРОВА.

- У нас сейчас по 72 фактам привлечены. Все материалы в суде. Если суд по каким-то причинам прекращает рассмотрение дела, сотрудники полиции не могут на это воздействовать.

Она обозначила трудности привлечения нелегальных перевозчиков к ответственности:

1) Мало доказательств

- Это очень тяжело доказать, когда таксист едет нелегальной перевозкой, - говорит Испандьярова. - Если человек не признаётся, мы же не можем его заставить. С нашей стороны это будет угрозой. Потом опять будут жалобы, что мы оказываем давление.

2) Без нарушения ПДД останавливать машины нельзя

- Мы не можем выявить, что это водитель такси. Чтобы остановить машину, нужны основания.

Но здесь есть исключение: если органы объявляют о начале рейдовых мероприятий по выявлению нелегальных перевозчиков, полиция имеет право останавливать, например, "Альфарды". На двух таких рейдах вместе с полицией побывал Юрий Ткачук.

3) Нелегальные перевозчики подговаривают своих пассажиров

Чтобы те не признавались в том, что они заказали такси и что водитель оказывает им услугу перевозки. Это также осложняет привлечение к ответственности.

Мы не догоним всех

- Далеко ходить не надо. Есть материалы тех, кто уже пострадал. Там же написано, что заказывали через InDrive. Вот хотя бы один довести до Верховного суда, - предлагает Ткачук.

- Мы хоть 100 перевозчиков привлечём, проблемы это не решит, - заявил гражданский активист Алдан МЕНКЕЕВ. - Потому что нет единой правовой базы. Министерству транспорта необходимо разработать эти правила. Единая цветовая гамма, страховка, техосмотр каждые 6 месяцев. Если мы видим, что предпринимательство уносит жизни людей на трассе, нужно подключаться к этой проблеме. Министерству транспорта необходимо направлять. Статистика, сколько у нас привлечено, не сыграет роли. У нас 30 лет страна управлялась в ручном режиме, и мы дальше собираемся так бегать по улице. Но мы не догоним всех.

Представителей Минтранспорта приглашали на встречу, но они не явились.

- Ни для кого не секрет, что сотрудники полиции либо не знают эти статьи, либо не хотят привлекать, - продолжил Менкеев. - По дорогам Костанайской области ездит много "негабаритов", которые создают аварийные ситуации. Сотрудники полиции проезжают, не останавливаются. Я думаю, что здесь нужно начать с обучения полиции.

К чему пришли?

Юрист палаты Марат АБИШЕВ ответил на все предложения:

- Мы запросим у прокуратуры сведения о трагичных фактах, проанализируем, почему и как, и выйдем с предложением.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН