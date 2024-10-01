ДТП с шестью пострадавшими произошло 28 сентября в 7.45 на 138 км автодороги «подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал». За рулем "Тойоты Альфард" с номерами Костанайской области находился 23-летний мужчина. Он вез пассажиров из Екатеринбурга в Казахстан.

Кадры из видео очевидцев

- Водитель автомашины «Тойота Альфард», двигаясь в направлении г. Челябинск, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового транспортного средства «Джак», вследствие чего допустил с ним столкновение, - сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. - После этого произошло воспламенение легковой автомашины.

Кадры из видео очевидцев

В результате ДТП пострадал 23-летний водитель и пять пассажиров "Тойоты": четыре женщины 22, 54, 62, 65 лет и 68-летний мужчина. У четверых пассажиров медики диагностировали ожоги, помимо этого, у них и остальных пострадавших имеются переломы различных частей тела, травмы головы и ушибы. Всех пострадавших доставили в больницу в Екатеринбург.

- 23-летний мужчина имеет стаж вождения 1 год 5 месяцев. В момент ДТП он осуществлял международную перевозку пассажиров из г. Екатеринбург в республику Казахстан, официально трудоустроен в транспортной компании, - говорится в сообщении Госавтоинспекции. - К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз по ч.1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена).

Фото Госавтоинспекции Свердловской области

За рулем грузового автомобиля находился 33-летний житель Челябинской области. По данным Госавтоинспекции у него стаж вождения 5 лет, за нарушения ПДД привлекался 5 раз. Процедура освидетельствования водителей показала, что оба трезвы.

Фото Госавтоинспекции Свердловской области

На водителя "Альфарда" возбудили административное производство по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), на водителя грузовика - ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ, ст. 12.3 КоАП РФ - за отсутствие тахографа и путевой документации.

По факту ДТП Госавтоинспекция продолжает проверку.

Напомним, 19 августа возле Еманжелинска в Челябинской области на трассе перевернулся "Альфард". Водитель также был из Костаная и вез пассажиров из Челябинска в Казахстан. Тогда одна женщина погибла, а пять человек получили травмы, включая 10-летнего Демьяна.