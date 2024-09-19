10-летний Демьян сидел в минивэне "Тойота Альфард", который перевернулся на трассе возле российского города Еманжелинск ночью 19 августа. В Госавтоинспекции Челябинской области сообщили, что водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Получили травмы пять человек, включая водителя, а одна из пассажиров, 60-летняя женщина, крёстная Демьяна, погибла.

Демьян в больнице после аварии / фото Юлии Нугис

Мальчик проходил лечение сначала в Челябинске, потом в Костанае. В Челябинске лечилась и его бабушка с переломом таза, её состояние врачи оценивали как тяжёлое.

Корреспондент "НГ" спросил маму Демьяна Юлию НУГИС о его состоянии спустя месяц после аварии:

- Демьяна возили к психологу, ещё забыть никак не может ДТП. В школу пошёл 16 сентября, освобождение от физкультуры - до конца учебного года. В школе голова побаливает от шума, с таблетками ходит. Ходим по врачам. В понедельник вот снова на приём идём к невропатологу.

Бабушку 26 августа привезли в Костанай, она продолжает лечение дома.

Юлия Нугис благодарит костанайцев за поддержку и помощь в сборе денежных средств.