Ехавший из Казахстана минивэн "Тойота Альфард" с пассажирами перевернулся на трассе возле российского города Еманжелинск ночью 19 августа. В Госавтоинспекции Челябинской области сообщили, что водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Получили травмы пять человек, включая водителя, а одна из пассажиров, 60-летняя женщина, погибла.

Погибшая женщина была крестной 10-летнего Демьяна, который ехал в минивэне с ней и своей бабушкой. Сейчас мальчик проходит лечение в Челябинске, в областной клинической больнице. Там же - его бабушка, ее состояние врачи оценивают как тяжёлое. Родители ребенка открыли сбор денежной помощи. Реквизиты счёта матери Демьяна Юлии НУГИС в Kaspi bank: 4400 4302 1468 2996





"НГ" публикует переписку матери с Демьяном с ее позволения.

- У Демьяна сотрясение мозга, зашита голова. В реанимации был двое суток, - рассказала Юлия. - Наши ехали в Новороссийск на море, отдохнуть. Крёстная погибла наша. Свекрови моей, бабушке Демьяна, Нугис Александре Ильиничне, 74 года. У неё сломан таз.

Юлия Нугис намерена подать иск в челябинский суд на водителя перевернувшегося "Альфарда".

- Он виноват и только он, - считает она.

Переписка матери Демьяна с Натальей

- 10-летний мальчик - настоящий мужчина, не плакал, - рассказал "НГ" о Демьяне очевидец аварии Вячеслав (фамилию мужчина назвал, но попросил не публиковать ее, чтобы не беспокоить его родителей).

Он вместе с супругой Натальей оказал пострадавшим первую медицинскую помощь и связался с родителями Демьяна. По словам Вячеслава, на месте происшествия был ещё один минивэн такой же модели.

- Был ещё один такой же "Альфард" - белый, один в один, - говорит Вячеслав. - Они ехали рядом. Я ехал сзади, примерно в километре от них. Начал приближаться к ним спустя минуту. Когда приехал, стоял ещё один "Альфард". Его пассажиры светили мне фонариками телефонов. Видимо, тормозили меня, чтобы я не переехал пострадавших.

Очевидец вышел из своего автомобиля и заглушил двигатель перевернувшегося "Альфарда". Понял, что нужно обесточить машину, чтобы та не загорелась, но не знал, где у минивэна аккумулятор.

- Рядом стоит такой же "Альфард". Его водитель наверняка знает, где аккумулятор. Я скомандовал его пассажирам позвать сюда водителя, а они сказали, что "Альфарда" уже нет на своём месте.

По словам Вячеслава, пассажирка перевернувшегося минивэна, которая почти не пострадала и была в сознании, сообщила ему, что минивэны ехали в паре на границе.

- Вполне возможно, это были гонки. Перевозчики часто гоняют, пересекая границу, - предполагает очевидец.

Вячеслав обратился в правоохранительные органы, чтобы нашлии водителя второго "Альфарда", который скрылся с места происшествия. Объяснил причину:

- Он людей оставил в опасности. Не стал помогать, сразу уехал. Может, это не уголовный проступок, но нечеловеческий поступок. В перевозках он больше не будет работать. Некоторые очень нагло себя ведут на дорогах. И если они ставят себя выше всех, нужно их обратно опускать.

Фото предоставлены Юлией НУГИС