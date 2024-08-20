Родственники Дениса говорят, что состояние у него непростое, сейчас за его жизнь борются врачи.

Денис родом из Казахстана. Недавно он отслужил в армии и ехал в челябинский аэропорт, чтобы оттуда полететь к родственникам в Ханты-Мансийский автономный округ.

— Последнее СМС было: «Едем 160 км/ч». Мы молимся за всех пострадавших, а водителю это зачтется, — говорит тетя Дениса.

Она уточнила, что племянника оперировали пять часов. Никаких прогнозов врачи не дают:

— Мы сами на нервах. Родители выехали из Казахстана, мы уже вылетаем из ХМАО. Надеемся на врачей.

— У него сломаны руки, ключица, лопатка, ребра, таз. Но позвоночник и ноги целые. Он сейчас в реанимации, — добавила Наталья.

В аварии также пострадал 10-летний мальчик. Он ехал в минивэне с бабушкой и крестной.

— Когда произошло ДТП, мы проезжали мимо. Мы сразу подбежали к ребенку, — поделился читатель 74.RU Вячеслав. — У мальчика была разбита голова, много крови. Я с себя снял куртку, отдал ему. Смотрю — телефон на асфальте лежит, там игра включена. То есть ребенок ехал, играл и вообще не понял, что произошло. Постоянно спрашивал нас, где мама, где крестная. Мы говорили, что с ними все будет хорошо.

С помощью телефона школьника удалось дозвониться до его родителей. У 74-летней бабушки мальчика сломан таз, ее госпитализировали.

— У нее было высокое давление. Она лежала, плакала, говорила, что ничего не слышит. То есть, она понимала, но ничего не слышала, — рассказала ее попутчица Наталья.

60-летняя крестная Димы скончалась на месте.

— Милейшая женщина. Пока мы ехали, она много шутила. После аварии она лежала на спине, у нее ноги были кузнечиком согнуты. И зияющая рана в голове, — описала пассажирка.

Сама Наталья практически не пострадала.

— Я не была пристегнута, дремала. Когда я осознала, что нас крутит вверх-вниз, я вцепилась в переднее сидение и меня сверху, как зонтиком, накрыло, задним сидением. Я как ракушка была и голову засунула между колен, — поделилась пострадавшая.