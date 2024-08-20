«Последнее СМС было, что едут 160 км/ч»: пассажиры перевернувшегося в Челябинской области минивэна из Костаная рассказали о ДТП
В аварии с перевернувшимся минивэном в Еманжелинске сильно пострадал 20-летний житель Казахстана Денис (имя изменено по просьбе родных). Он недавно отслужил и ехал в челябинский аэропорт, чтобы отправиться к родственникам в другой регион, рассказала порталу 74.RU его тетя. Очевидцы и пассажиры Toyota описали, что происходило в первые минуты после случившегося.
Родственники Дениса говорят, что состояние у него непростое, сейчас за его жизнь борются врачи.
Денис родом из Казахстана. Недавно он отслужил в армии и ехал в челябинский аэропорт, чтобы оттуда полететь к родственникам в Ханты-Мансийский автономный округ.
— Последнее СМС было: «Едем 160 км/ч». Мы молимся за всех пострадавших, а водителю это зачтется, — говорит тетя Дениса.
Она уточнила, что племянника оперировали пять часов. Никаких прогнозов врачи не дают:
— Мы сами на нервах. Родители выехали из Казахстана, мы уже вылетаем из ХМАО. Надеемся на врачей.
По словам пассажирки минивэна Натальи, Денис сидел рядом с водителем.
— У него сломаны руки, ключица, лопатка, ребра, таз. Но позвоночник и ноги целые. Он сейчас в реанимации, — добавила Наталья.
В аварии также пострадал 10-летний мальчик. Он ехал в минивэне с бабушкой и крестной.
— Когда произошло ДТП, мы проезжали мимо. Мы сразу подбежали к ребенку, — поделился читатель 74.RU Вячеслав. — У мальчика была разбита голова, много крови. Я с себя снял куртку, отдал ему. Смотрю — телефон на асфальте лежит, там игра включена. То есть ребенок ехал, играл и вообще не понял, что произошло. Постоянно спрашивал нас, где мама, где крестная. Мы говорили, что с ними все будет хорошо.
С помощью телефона школьника удалось дозвониться до его родителей. У 74-летней бабушки мальчика сломан таз, ее госпитализировали.
— У нее было высокое давление. Она лежала, плакала, говорила, что ничего не слышит. То есть, она понимала, но ничего не слышала, — рассказала ее попутчица Наталья.
60-летняя крестная Димы скончалась на месте.
— Милейшая женщина. Пока мы ехали, она много шутила. После аварии она лежала на спине, у нее ноги были кузнечиком согнуты. И зияющая рана в голове, — описала пассажирка.
Сама Наталья практически не пострадала.
— Я не была пристегнута, дремала. Когда я осознала, что нас крутит вверх-вниз, я вцепилась в переднее сидение и меня сверху, как зонтиком, накрыло, задним сидением. Я как ракушка была и голову засунула между колен, — поделилась пострадавшая.
Водителя минивэна Toyota Alphard зовут Заур, ему 30 лет. У него сломаны руки.
— Всю дорогу он отвлекался на телефон, в мессенджере с кем-то общался, видео смотрел, — утверждает Наталья.
Напомним, авария произошла ночью 19 августа. В результате ДТП пять человек, включая водителя, получили травмы. Еще один пассажир - 60-летняя женщина - скончалась. В Госавтоинспекции сообщили, что водитель не справился с управлением и выехал на обочину по ходу движения, после чего автомобиль перевернулся.
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