Авария произошла сегодня, 19 августа, ночью около 3:00 под Еманжелинском в Челябинской области. Фото в редакцию "НГ" прислали читатели. В социальных сетях утверждают, что водитель Toyota Alphard с костанайскими номерами занимался пассажирскими перевозками.

Фото читателей "НГ"

Несколько пассажиров пострадали, одна пенсионерка погибла, сообщает портал 74.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Челябинской области.

Фото читателей "НГ"