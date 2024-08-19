Костанайский "Альфард" перевернулся на трассе в Челябиснкой области. Есть погибшие
Авария произошла сегодня, 19 августа, ночью около 3:00 под Еманжелинском в Челябинской области. Фото в редакцию "НГ" прислали читатели. В социальных сетях утверждают, что водитель Toyota Alphard с костанайскими номерами занимался пассажирскими перевозками.
Фото читателей "НГ"
Несколько пассажиров пострадали, одна пенсионерка погибла, сообщает портал 74.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Челябинской области.
Фото читателей "НГ"
— Пострадали шесть пассажиров, в том числе 10-летний ребенок. Его, как и других пассажиров, выкинуло из окна, когда автомобиль кувыркался по дороге. Как рассказала одна пассажирка, водитель всю дорогу отвлекался в телефон, — рассказал читатель 74.RU, оказавшийся рядом с местом аварии.
Фото t.me/ugibdd74
В Госавтоинспекции Челябинской области подтвердили факт ДТП и сообщили, что одна из пассажирок, 60-летняя женщина, погибла. Еще несколько человек получили травмы и находятся в больнице.
Фото t.me/ugibdd74
- Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем «Toyota Alphard», по предварительным данным, не справился с управлением, совершил выезд на правую обочину по ходу движения, после чего совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части, - сообщают в Госавтоинспекции. - В результате ДТП водитель и пассажиры: 10-летний мальчик, 20-летний юноша, 74-летняя женщина, 47-летняя женщина, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Пассажир, женщина 1964 года рождения, от полученных травм скончалась в больнице.
Фото t.me/ugibdd74
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