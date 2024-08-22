10-летний Демьян был в минивэне, который перевернулся на трассе под Еманжелинском ночью 19 августа. В результате ДТП он получил сотрясение мозга, его 60-летняя крёстная скончалась, а у бабушки перелом таза. Ещё у двух пассажиров и водителя обнаружены повреждения.

Фото предоставлено матерью Демьяна

В группе села, в котором проживает семья Демьяна, один из участников беседы заявил, что мальчик уже выписан и находится дома. Мать Демьяна Юлия НУГИС сообщила «НГ», что её сын всё ещё проходит лечение в медицинском учреждении. 21 августа его положили в Костанайскую детскую областную больницу. Ранее Демьян лечился в Челябинске.

Фото предоставлено матерью Демьяна

Родители ребёнка открыли сбор денежной помощи.

Реквизиты счёта матери Демьяна в Kaspi bank:

4400 4302 1468 2996

Семью пострадавшего в аварии 20-летнего парня с костанайским «Альфардом» ищут для оказания материальной помощи.

Кадр из видео, предоставленного очевидцем Вячеславом

Денис (имя изменено по просьбе родственников) сидел на переднем сидении минивэна. Ранее сообщалось, что он находился в коме. Сегодня очевидец аварии Вячеслав, который оказал пострадавшим первую помощь и рассказал «НГ» о подробностях происшествия, сообщил, что парень пришёл в сознание.

Вячеслав ищет родственников пострадавшего – хочет материально поддержать семью.

Семья пострадавшего, при желании, может выйти с нами на связь.