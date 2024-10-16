Трагедию в Житикаре, где 11 октября в пожаре в частном доме погибли пятеро детей, обсудили на аппаратном совещании в акимате Костаная. Как сообщил заместитель акима Алмат ИСМАГУЛОВ, за 9 месяцев 2024 года в областном центре произошло 124 пожара, в которых 2 человека погибли.

Фото Георгия Говорова

- Основными причинами пожаров является неосторожное обращение с огнем, нарушени правил эксплуатации печей и электрооборудование, нахождение в нетрезвом виде и детская шалость, - перечислил Исмагулов. И отчитался о профилактике: - Было распространено среди населения более 15 000 памяток о правилах пожарной безопасности. В рамках акции "Чистый дымоход" охвачены 45 домов, где не только чистили сам дымоход, но и установили 36 датчиков угарного газа. Большое внимание уделяется домам социально уязвимых слоев населения, там датчики угарного газа установлены в стопроцентном объеме. Всего на учет взяты 797 семей, среди которых 87 - многодетные.

Теперь списки горожан, кому государство готово помочь с установкой датчиков, будут уточнять и корректировать. К тем, кого добавят в эти списки, обещают "в срочном порядке" прийти с обходом. Действующие датчики тоже обещают проверить, так как где-то они могли сломаться, а где-то нужно "просто заменить батарейки". Новые датчики в распоряжении акимата есть.

По словам Исмагулова, при осмотре дачных домиков, где постоянно живут люди, выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности: скрутка проводов, установка розеток на деревянном основании, трещины конструкции печи. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ поручил за неделю проверить эти дома. Всего на дачах, по данным властей, проживает 241 семья (777 человек).

Фото Георгия Говорова

Припомнили в акимате и прошлогодние случаи, когда газовые баллоны взорвались в СТО и денерной. Жундубаев потребовал за неделю проверить подземные паркинги в жилых комплексах и торговых центрах.

- Нужно отделу предпринимательства дать поручение провести работу по выявлению автомобилей с газовым оборудованием, которые заезжают в подземные паркинги, - сказал аким. - Хотя знаки висят и правилами это запрещено. Но все равно, я думаю, пользуются люди. В том числе и в жилых многоэтажках. ПКСК и ОСИ тоже должны проверить. Лишним не будет, если вечером пройдетесь и проверите, паркингов подземных у нас мало, мы не Астана и можем взять этот вопрос на контроль. Поэтому вместе с полицией и ЧСниками проводите рейды, привлеките виновных к ответственности. Заправки, которые заправляют автомобили, с ними тоже нужно работу провести. Чтобы полные баллоны не заполняли. В советское время за этим хорошо следили, и мы должны такое исключить. Эту работу нужно взять на жесткий контроль. Все помнят взрыв в жилом массиве Амангельды.

Вспомнил аким и пожар в автопарке, где сгорели несколько городских автобусов. Жундубаев отметил, что владельцы не были готовы к пожару и не приняли всех мер. В частности, отсутствовали пожарные гидранты.

- Ничего там не было, а потом спрашивают "Как вы будете помогать?", - возмутился аким. - Поэтому каждый должен задуматься о безопасности себя и своих людей, ну и своего имущества.

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