Пожар внутри павильона автобусного парка произошел в ночь с 23 на 24 сентября. Сегодня утром сообщали о 5 сгоревших автобусах, но к полудню в отделе ЖКХ уточнили информацию.

- 7 автобусов сгорели, из них 3 автобуса обслуживают на регулярных маршрутах. 20 автобусов в копоти, их будут отмывать, будет производиться чистка салонов и кузовов, - сообщил на месте ЧП заведующий сектором отдела ЖКК Нурдаулет БЕЙСЕНОВ.

Сообщение о возгорании поступило на пульт 101 в 23:44.

- В тушении пожара были задействованы 16 единиц пожарной техники, 55 человек личного состава, а также службы департамента полиции, службы 103, горэлектросети, пожарный поезд АО "НК "КТЖ" и ГКП "Костанай-Су", - рассказал заместитель начальника ДЧС области Омиржан ТУКЕШЕВ. - Распространение пожара по всему помещению не допущено. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Люди от пожара не пострадали, а вот транспорт... Посмотрите на фото.

Водительское кресло

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН