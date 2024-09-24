Спасателям удалось предотвратили возгорание 27 автобусов, но пять автобусов в результате пожара, произошедшего сегодня ночью, 24 сентября, все же пострадали, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

- На территории костанайского автобусного парка в автомобильном боксе, в котором находились городские маршрутные автобусы, произошел пожар. В результате чего пострадали 5 автобусов, - сообщают в ведомстве. - Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на 27 автобусов и конструкции бокса.

Силами спасателей пожар ликвидирован на площади 220 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.

В отделе ЖКХ города сообщают, что в связи с пожаром будет увеличен интервал движения автобусов по маршрутам №№ 8, 10, 11, 12, 21 и 38.