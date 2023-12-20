За последние 10 дней на территории области произошло 3 хлопка газовоздушной смеси (ГВС), в результате 3 человека погибли, 14 травмированы. Об этом сегодня, 20 декабря, на брифинге в РСК сообщил начальник ДЧС Кайрат КАСЫМ.





Кайрат Касым (справа) /Фото Андрея СКИБЫ

- Зачастую из-за халатности одного попадают в беду соседи... Если сравнить это с миной, то мы не ошибемся. Сами видите, маленький баллончик объемом 220 мл к чему привел - взрослый мужчина вылетел на улицу! - прокомментировал он ЧП на базе отдыха «Мохито». - Вообще последние 10 дней для нас были очень сложными: прошлая неделя началась с хлопка ГВС на СТО в ж/м Амангельды. Сразу скажу, что мы не могли и не можем зайти туда с проверкой. Но в наших полномочиях сейчас есть возможность привлекать к отвественности владельцев автопаркинга, которые запустили автомобиль на газобаллонном оборудовании к себе в теплое помещение.

Касым привел пример из школьного курса физики: если газ долгое время находился при очень отрицательных температурах, то в теплом помещении он очень быстро расширится. Причем его кинетическая энергия настолько велика, что 1 л газа в эквивалентном соотношении равен 5 кг тротила.

Взрыв в тандырной в Костанае произошел из-за того, что холодные газбаллоны поставили возле горячей печи/ Фото из архива «НГ»

- Как это было при ЧП в тандырной - два гражданина соседнего государства растапливали печь и довели ее до очень высокой температуры, а потом при температуре наружного воздуха ниже 30 градусов занесли внутрь сразу 6 газовых баллонов из гаража (4 из них взорвались, а два отлетели в сторону из-за ударной волны - «НГ»). И зачем-то еще прислонили к печи, чтобы они скорее нагрелись. Это вообще не поддается логике! Вопиющее нарушение! - прокомментировал Касым.

18 декабря в двухэтажном доме на базе отдыха «Мохито» произошел хлопок ГВС. Как пояснили «НГ» в ДЧС, мужчина 1988 г. р. получил ожоги в области лица, шеи и предплечья. Область поражения составила 28% тела.

14 декабря четыре газовых баллона взорвались в тандырной в Костанае. Помощник продавца, мужчина 2003 г. р. получил 70-75% ожога тела, его состояние оценивается как тяжелое. Работница 1995 г. р. получила ожоги ног.

11 декабря в жилом массиве Амангельды в результате хлопка газовоздушной смеси обрушилось здание площадью 280 кв. м. Из под завалов спасли 12 человек. Три человека погибли.

Фото Андрея СКИБЫ