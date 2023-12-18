Видео с пожарными машинами на базе отдыха "Мохито" прислали "НГ" читатели. Как сообщили в ДЧС, в 18:00 на кухне произошла вспышка.

Кадр из видео

- Хлопок газовоздушной смеси бытового баллона емкостью 220 мл без возгорания произошел в двухэтажном доме на базе отдыха "Мохито", - рассказали в ДЧС. - Повреждено оконное остекление. В ликвидации последствий ЧП участвовали 12 единиц техники и 40 человек.

Фото пресс-службы ДЧС

В ведомстве отметили, что после хлопка мужчина 1988 года рождения получил ожоги в области лица, шеи и предплечья. Область поражения составила 28% тела.

Напомним, 14 декабря четыре газовых баллона взорвались в тандырной в Костанае. Там тоже мужчина получил сильные ожоги. А 11 декабря крупное ЧП произошло в жилом массиве Амангельды. В результате хлопка газовоздушной смеси обрушилось здание площадью 280 кв.м. Из под завалов спасли 12 человек, трое погибли.