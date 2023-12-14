ЧП произошло сегодня, 14 декабря, в пункте быстрого питания на перекрестке улиц Рабочая и Бородина. Сообщение о произошедшем поступило в ДЧС в 18.49.

До прибытия подразделений ДЧС был госпитализирован помощник продавца 2003 года рождения. Молодой мужчина получил ожоги тела 70-75%, его состояние оценивается как тяжелое. Женщина, 1995 года рождения получила незначительные ожоги ног.

Как рассказал на месте происшествия "НГ" руководитель ведомства Кайрат КАСЫМ, до приезда спасателей, взорвалось два баллона объемом по 50 л. Ещё два взорвались во время тушения и два невзорвавшихся баллона взрывная волна выбросила на улицу.

- Со слов пострадавшей, они вечером пришли растопить тандырную печь, затем принесли из холодного гаража 6 газовых баллонов по 50 л и прислонили к тандыру, - рассказал Касым. - В результате этого произошло расширение газовой смеси с последующим хлопковое и детонацией 4 баллонов.

Общая площадь пожара составила 20 кв. м. В 19.16 пожар был локализован, в 19.40 - ликвидирован.

Фото Олега ПАКА