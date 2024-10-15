Новую школу просят построить жители села Новонежинка в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Родители выступают против продолжения ремонта в здании школы, где в сентябре обрушилась стена и плиты перекрытия. Они также заявляют, что учиться детям там в дальнейшем будет небезопасно, и не верят экспертам, которые считают, что здание не несет никакой угрозы.

На фото виден фрагмент здания, где между вторым и третьим этажами ранее рухнула стена. Сейчас строителям осталось вставить оконные рамы.

"Столько тонн грунта было вбухано на этажи, разве школа с деревянными полами была на это рассчитана? А сейчас столько тонн песка и цемента туда залили, какие плиты выдержат. Школа стояла месяц, а может, больше без крыши во время проливных дождей, замочило все этажи… Кто-то из местных жительниц слышал, что строители сами говорили, что, когда начали заливать в классах, там был перепад 20 сантиметров. И им этот перепад пришлось заливать и засыпать. Такой вес что тут выдержит. Поэтому своих детей в школу я не пущу", - рассказывает житель села Новонежинка Куликов Александр.

Местные отмечают, что эта школа в селе как центр притяжения. Из-за нее в Новонежинку переезжают семьи с детьми из соседних бесперспективных поселков. Несмотря на трепетное отношение к школе, многие семьи, из которых несколько поколений выпустились из ее стен, считают, что пришло время школу снести.

"Школа в аварийном состоянии. Достаточно того, что уже стена рухнула. Хорошо, что никого в школе не было. А если бы это произошло, когда дети там были? У меня двое внуков, и я не хочу их терять. Даже если ее отремонтируют и откроют, я детей не пущу туда. Я родилась в этом поселке, пошла в четвертый класс, когда ее открыли, я люблю эту школу, но то, что там сейчас творится… Она все лето простояла под дождем без крыши, ничего хорошего это не сулит, даже если сделать там 33 ремонта. Не надо туда кидать средства, зря эти деньги тратят, надо было летом думать. Надо убирать эту школу и строить новую", - рассказывает Асия Гасанова.

Работы по восстановлению рухнувшей во время ремонта стены и плит перекрытия почти завершены. Сделали это оперативно до начала холодов, чтобы запустить систему отопления. К слову, простенки между окнами решено было укрепить металлическим каркасом. Так как именно из-за их ненадежности во время демонтажа подоконника и рухнула стена и сложились плиты перекрытия. Экспертиза показала, что здание в неудовлетворительном состоянии, но не в аварийном. Поэтому капитальный ремонт на объекте продолжается.

"В рамках технического заключения были сделаны соответствующие выводы, что данная школа не является аварийной, это надо отметить прежде всего. Что при соблюдении конструктивных укреплений школа подлежит дальнейшей эксплуатации. Поэтому после получения технического заключения мы провели работы с организацией, которая восстановила первый, второй и третий этажи - плиты перекрытия и кровлю. Сейчас отделом образования заключен договор с организацией на проектирование. В рамках которого предусмотрено усиление всех стен конструкций согласно заключению технического обследования по всему периметру школы", - отметил аким Аулиекольского района Жансултан Таукенов.

Как стало известно, подрядчик, который ремонтировал школу, продолжит работы на объекте, все ремонтные работы здесь близятся к завершению.

Примерно в течение месяца будет готово проектное решение, проведут госэкспертизу, а уже потом будут изыскивать средства на проведение укрепительных работ. Получается, на объекте будут работать два подрядчика – один продолжит капитальный ремонт, другой будет заниматься укреплением здания. В отделе образования Аулиекольского района Костанайской области отметили, что нет оснований для строительства новой школы.

"Чтобы новую школу построить, должен быть либо дефицит ученических мест, либо школа должна быть признана аварийной. Но в данном случае школа находится в неудовлетворительном состоянии, но необходимо усилить и провести капитальный ремонт. Эксперты исследовали полностью здание, проводили испытание кирпичей, плит перекрытия, раствора, и вот они вынесли заключение, что требуется капитальный ремонт с усилением стен и плит перекрытия. Перед проведением капремонта было проведено техобследование, по итогам которого было прописано, что школа требует ремонта, но стены и плиты перекрытия указывались, что они соответствуют", - рассказал руководитель отдела образования Аулиекольского района Досбол Кусайнов.

Подрядчик же заявляет, что еще на старте капитального ремонта сообщал о том, что плиты имеют прогиб порядка 15-17 сантиметров именно в том месте, где произошло обрушение. Но реакции со стороны заказчика, по его словам, никакой не было, как и экспертизы, которая могла бы указать на то, критично это или нет. Спустя несколько месяцев был зафиксирован массовый прогиб плит – порядка 30 штук. После ЧП и отдел образования, и подрядчик провели свои экспертизы.

"Мы приглашали независимых экспертов из Российской Федерации, и те, и те эксперты сошлись в едином мнении, что здание очень ветхое, ему более 50 лет. При этом конструктивы изначально построенного здания были из некондиционных материалов. Это и кирпич не той марочности, и железобетонные конструкции подозрительного качества, и если брать, то я удивлен, что здание 50 лет простояло. Очень многое будет зависеть от ребят, которые будут вести проектирование на усиление, потому что это очень тонкая работа, то, что провели обследование и выявили те узкие места, которые есть, а это начиная от фундамента и дальше. Очень много надо будет одевать в металл, запечатывать, где-то простенки и оконные проемы усиливать, потому что конструкция очень ветхая. Чтобы дать школе новую жизнь и дыхание, нужно будет потрудиться", - резюмировал руководитель компании "Гренада" Анатолий Громченко.

В заключении экспертизы, которую представили родители учеников сельской школы, сказано, что конструктивные элементы школы находятся в неудовлетворительном состоянии и имеют повреждения. Обрушение конструкций было вызвано обрушением кирпичного простенка второго этажа. Причина - низкое качество кладки и недостаточная прочность кирпича. Но при этом проведение капитального ремонта возможно.

Напомним, стена в Новонежинской общеобразовательной школе им. Б. Кенжетаева обвалилась 7 сентября. К тому моменту ремонт в ней длился уже 3 месяца.

В момент ЧП детей и педагогов в здании не было. В тот же день в облакимате журналистам сообщили, что «подрядчиком выступает ТОО «ПКФ «Гренада», которое допускает нарушение сроков проведения ремонтных работ». Подрядчик в свою очередь заявил, что неоднократно направлял письма отделу образования о том, что школа в аварийном состоянии и там нельзя проводить капремонт.

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