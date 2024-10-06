7 сентября 2024 года при проведении ремонтных работ в здании Новонежинской ОШ в Аулиекольском районе обрушились плиты перекрытия на 3 этаже. Из-за этого упал потолок и наружная стена. В начале октября стали известны результаты техобследования школы. Что о них думают заказчик и подрядчик?

Фото из архива "НГ"

«Усугубилась в процессе производства работ»

Как сообщил «НГ» заказчик, руководитель отдела образования акимата Аулиекольского района Досбол КУСАЙНОВ, договор на техническое обследование здания школы был заключён 9 сентября этого года с ТОО «ПромТехЭксперт». Он озвучил результаты.





- Установлено, что конструктивные элементы (фундамент, наружные стены, плиты покрытия) строительных конструкций школы находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют дефекты и повреждения. Обрушение конструкций вызвано обрушением кирпичного простенка 2-го этажа в процессе демонтажа подоконников, - пояснил Кусайнов. - Согласно выводам экспертного заключения, ненадежность самой конструкции (несущих простенков и опорных столбов) усугубилась совокупностью дефектов кладки, допущенных в процессе производства работ.



Он добавил, что в связи с типичными дефектами, выявленными в кирпичных простенках, ТОО «ПромТехЭксперт» рекомендовано рассмотреть возможность разработки дополнительных конструктивных мероприятий по усилению простенков и опорных столбов, а отдел образования разработает дополнительные мероприятия по усилению здания. Досбол Кусайнов также отметил, что с 30 сентября все школьники обучаются в штатном режиме.



Он также напомнил, что 19 сентября этого года, по рекомендациям ТОО «ПромТехЭксперт» и на основании трёх ценовых предложений, по наименьшей цене и решения комиссии по ЧС был заключён договор между отделом образования и ТОО «ARSENAL-R» на демонтаж плит перекрытия первого этажа и монтаж места обвала со сроком исполнения 30 календарных дней.

«НГ» ранее сообщала, что подрядчик - гендиректор ТОО «ПКФ ГРЕНАДА» Анатолий ГРОМЧЕНКО утверждает, что заказчику - отделу образования с их стороны неоднократно направлялись письма о том, что школа в аварийном состоянии и там нельзя проводить капремонт. Я попросил Кусайнова прокомментировать эту ситуацию.



- В ходе строительно-монтажных работ в рамках технического совета заказчиком неоднократно были показаны дефекты по плите. В связи с отсутствием решения были направлены письма авторскому надзору и организации, проводившей техобследование здания, но конкретных решений не получено, - пояснил он. - Во время капитального ремонта письма о приостановке работ заказчику не поступали.



- Со стороны управления образования сообщалось о нарушении подрядчиком сроков выполнения работ. До какого срока подрядчик должен был выполнить работу? - спросил я у заказчика.



- Проект капремонта школы двухгодичный - на 2024 и 2025 годы. Согласно договору, сроки выполнения работ по капремонту на 2024 год: с 1 июня по 1 сентября, - ответил чиновник. - Но в связи с получением уведомления о начале производства строительно-монтажных работ от 12 июня срок завершения работ в этом году продлён до 12 сентября, а в 2025 году работы запланированы с 1 июня по 16 июля.



Досбол Кусайнов напомнил, что «Гренада» продолжает капремонт здания школы в рамках своих договорных обязательств и рекомендаций ТОО «ПромТехЭксперт».



- Ими ведутся работы по завершению устройства кровли, установки окон и системы отопления, - пояснил он. - В настоящее время из выделенных финансовых средств на 2024 год, согласно договору по капремонту, освоено 16%.

«Удивлен, как она 50 лет простояла!»

Как сообщил «НГ» подрядчик Анатолий Громченко, с результатами техобследования, которое проводило ТОО «ПромТехЭксперт», его фирму почему-то не ознакомили. Он отметил, что по результатам обследования главные причины обвала стены: ветхость здания, некачественный материал при строительстве, а также нарушение технологии.

Фото из архива "НГ"

- Мы наняли для проведения техобследования независимую российскую фирму «ПромСтройЭкспертиза». Они провели экспертизу состояния здания в целом и отдельно по конструкциям: кирпич, панели перекрытия не соответствуют необходимым нормативам - у них нет даже ½ от несущей способности, которая должна быть. Марка кирпича (прочность) по итогам 50-летней эксплуатации должна составлять около М50, а она не более М30 - это очень мало, - пояснил Громченко. - Перекрытия изначально были изготовлены в каких-то кустарных условиях, там совершенно нет бетона - это пескобетон. Нет щебня. Занижен защитный слой бетона. Прогибы плит появились почти сразу после демонтажа и чудом прослужили все эти 50 лет!

Фото из архива "НГ"

Компания, проводившая техобследование, также обнаружила трещины в фундаменте здания и крайне низкую несущую способность наружных стен. Анатолий Громченко прокомментировал и назначение заказчиком на восстановление последствий ЧП не «Гренады», а другой фирмы:



- Такого быть не должно, так как с нами договор не расторгнут. Талон о производстве строительно-монтажных работ также выписан на нашу фирму, - пояснил он. - Но пускай этим занимаются те, кому это положено.

Подрядчик снова отметил, что установленные сроки проведения работ им не нарушались:

- Как я уже говорил, расчетную смету мы получили только 31 августа. О каких сроках до 1 сентября может идти речь? За два дня практически невозможно выполнить ремонт такого здания! По корректировочной смете трудозатраты выросли еще на 2 месяца, то есть раньше декабря к нам вообще не может быть никаких вопросов. В уведомлении от заказчика также приложены подложные документы, чтобы получить талон от ГАСКА. Почему ГАСК и фискальные органы не отреагировали, я не знаю.



Анатолий Громченко пояснил, что он считает виновным заказчика в случившемся ЧП:



- Мы и технадзор их с мая ещё предупреждали. Причем тогда была встреча на объекте, где были руководитель отдела образования и аким района. Они были в курсе, что здание в аварийном состоянии. Досбол Кусайнов тогда говорил, что если что-то случится, он всю ответственность возьмет на себя, - вспоминает он. - Возможно, есть и вина проектировщиков, авторского надзора. Мы с технадзором сообщали о проблемах, а вот автор к нам не присоединился.





Он считает, что изначально нужно было проверить здание на устойчивость, прежде чем начинать в нем капремонт.



- Я очень удивлён, как это здание 50 лет простояло! Заказчик вовремя не среагировал на наши жалобы, а мог бы сделать всё без грохота, - отмечает Громченко. - К тому же вина заказчика в том, что с 1 сентября они допустили к учебе детей, хотя мы были категорически против, но нас никто не слушал!



Он добавил, что «заказчик не имеет права подать на «Гренаду» в суд, так как у подрядчика есть все необходимые и защищающие его документы».

- Себя же мы виновными не считаем, мы делали всё возможное, писали письма заказчику, предупреждали. А с его стороны происходит необъявленная война, - подытожил Громченко. - Сейчас очень серьёзная задача перед проектировщиками - им нужно отработать усиление каркаса здания. Очень грамотно нужно это сделать.

Фото предоставлено акиматом Аулиекольского района