7 сентября 2024 года при проведении ремонтных работ в здании Новонежинской общеобразовательной школы им. Батыржана Кенжетаева, что в с. Новонежинка Аулиекольского района обрушились плиты перекрытия на 3 этаже. Из-за этого упал потолок и наружная стена.

Как сообщили журналистам в аппарате акима Аулиекольского района, в связи с возникновением внештатной ситуации на объекте было принято решение о привлечении строительной компании ТОО «ARSENAL-R» для устранения последствий ЧП.



- В рамках работы ТОО «ARSENAL-R» займется разбором аварийной конструкции и его последующим восстановлением. Этот шаг был предпринят в связи с предстоящим отопительным сезоном, что требует оперативных мер для защиты объекта и обеспечения его безопасности, - отметили в ведомстве.

Также отметили, что двухгодичный проект капремонта школы, который был начат ТОО "ПКФ ГРЕНАДА" в конце июня этого года, финансируется за счет областного бюджета.

- Подрядчику неоднократно направлялись письма с требованием ускорить темпы работ, - отметили в аппарате акима Аулиекольского района. - На текущий момент завершены следующие работы: стяжка полов (100%), укладка напольной плитки (70%), прокладка электропроводки (100%), система отопления (28%), устройство кровли (81%), замена окон (16%), и ведутся работы по внутренней отделке (47%). Общая готовность объекта составляет 35%.

Напомним, ранее в интервью с корреспондентом "НГ" подрядчик отрицал, что он нарушил сроки проведения ремонтных работ.

В ведомстве также отметили, что строительная компания ТОО ПКФ "Гренада" также продолжает капитальный ремонт здания Новонежинской школы в рамках своих договорных обязательств.

- Работы по восстановлению перекрытия и капитальному ремонту школы будут выполнены в кратчайшие сроки с учетом всех технических норм и стандартов, - добавили в апппарате акима района. - С 10 сентября текущего года учащиеся 1-х классов, а с 13 сентября учащиеся КПП, 2-4 классов обучаются в штатном режиме в здании Новонежинского ясли сад «Балдаурен» (находится в соседним со школой зданием - "НГ"). В ближайшее время, учащихся остальных классов также планируется перевести в штатный режим обучения.

Фото из архива "НГ"