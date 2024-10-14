Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала трагедию в Житикаре, где во время пожара погибли пятеро детей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео

В кулуарах Мажилиса Жакупову спросили, правда ли, что мать погибших детей получала адресную социальную помощь (АСП). Министр подтвердила информацию и озвучила подробности.

"В тот день, когда произошел этот случай, в 04:30, как говорит старший сын, который был дома... В 05:00 он побежал к соседям. Когда пожарные приехали, к сожалению, крыша уже лежала. Я уже была в командировке, потому что в 06:00 я вылетела в Алматы и была там. Но на место трагедии был командирован директор департамента", - сказала Светлана Жакупова.

По ее словам, чиновник присутствовал в Житикаре "от начала до конца, даже на похоронах". Семье была оказана соответствующая поддержка.

"Да, действительно семья являлась получателем адресной социальной помощи. Кроме того, в семье воспитывались дети под разными фамилиями: два брака было у женщины, от первого брака - трое детей, от второго - двое. Самому младшему ребенку был год. В мае мать получила звание многодетной матери. С первым мужем она в официальном разводе. Где-то летом она получила около 320-330 тысяч тенге алиментов. И АСП ей оказывалась два квартала - в пределах 290 тысяч тенге. Выплаты были хорошие. Насколько мне известно, она работала в местном магазине уборщицей", - добавила глава Минтруда.

По ее словам, в ночь, когда произошла трагедия, мать уехала в город. Для чего - неизвестно.

"По каким целям и причинам (уехала - прим.), в рамках следствия не разглашается. Я даже не знаю, почему она уехала. Но факт в том, что в дом пришел мужчина 1995 года рождения. В 9 часов вечера он затопил печку и ушел. Это мама прислала его, чтобы дети не замерзли", - заявила Жакупова.

Журналисты также уточнили: правда ли, что потерявшей детей женщине выдали квартиру в Житикаре. И не считает ли она, что это не совсем правильно. Сначала министр ответила короткое: "Без комментариев". Однако позднее все же высказалась на эту тему.

"Я не судья, я вам реально говорю. Не зная всех обстоятельств, дать оценку - это, я считаю, я не знаю... Нужно быть чересчур таким уверенным человеком. Если акимат это сделал, значит, акимат счел нужным. Давайте я переговорю с акимом, а потом мы с вами встретимся", - отметила Светлана Жакупова.

Министр добавила, что принцип социальной справедливости должен работать "для всех, везде и всюду".

Ранее председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова заявила, что ответственность за несчастные случаи с детьми несут родители, в случае с гибелью пятерых детей в Житикаре - тоже.

Напомним, в пятницу, 11 октября, пятеро оставшихся без присмотра детей погибли в результате пожара и обрушения крыши дома в Житикаре Костанайской области. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал. Генеральный прокурор взял на контроль ход расследования уголовного дела.

Позже аким Костанайской области Кумар Аксакалов сообщил, что в доме был установлен датчик угарного газа, который в августе проверяли спасатели, и отметил, что семье будет организована помощь.