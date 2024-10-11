Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ сегодня, 11 октября, прокомментировал "НГ" трагедию в Житикаре, где утром в результате пожара погибло пять детей. Он отметил, что в доме был установлен датчик угарного газа, который в августе проверяли спасатели.

Фото пресс-службы акима области

Аким области комментировал ЧП на встрече с населением Рудного. Туда глава региона приехал из Житикары, где провел оперативное совещание.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Комиссия сейчас будет разбираться, и мы должны исключить подобные случаи, - сказал Аксакалов. - Мы сейчас проверяем - всё ли было сделано службами, которые должны были отработать и не допустить таких трагических событий. Во-первых, мы должны оснастить газоанализаторами семьи, которые стоят на учете. В 2019 году газоанализатор был там установлен. Он работал. Два раза в год и в обязательном порядке перед началом отопительного сезона специалистами ДЧС проводилась проверка этих датчиков. В августе этот дом был проверен и оборудование работало. Но вместе с тем, со слов мальчика, что-то вспыхнуло... Все обстаятельства выясняет комиссия. К сожалению, такая трагедия произошла. Приносим свои извинения.

Кумар Аксакалов отметил, что семье будет организована помощь.

- Буквально сегодня или завтра будет приобретено жилье, со всей необходимой техникой. За 1-2 дня мы это сделем, - сообщил аким области.

По словам Аксакалова, пострадавшая семья ранее стояла на учете как получатель адресной социальной помощи.

- К сожалению, муж находится в местах лишения свободы, мать подрабатывала в одном из магазинов города, - добавил Аксакалов.

Напомним, трагедия произошла утром, 11 октября. В загоревшемся частном доме рухнула крыша. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела пятерых детей в возрасте от 1 года до 8 лет. Шестому ребенку, самому старшему - 13 лет, удалось спастись. Их матери в момент происшествия не было дома.