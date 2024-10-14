За несчастные случаи с детьми несут ответственность их родители. Такое мнение высказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса глава комитета заявила, что трагедии с участием детей происходят из-за хладнокровности некоторых родителей.

"К сожалению, из-за того, что родители могут хладнокровно оставить детей, маленьких детей без сопровождения, без внимания, хладнокровно уйти из дома, вот такая беда происходит с нашими детьми. (...) Говоря конкретно об этой семье, в которой погибли пятеро малышей, то здесь ответственность только на родителях", - заявила Насымжан Оспанова.

Напомним, в пятницу, 11 октября, пятеро оставшихся без присмотра детей погибли в результате пожара и обрушения крыши дома в Житикаре Костанайской области. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал. Генеральный прокурор взял на контроль ход расследования уголовного дела.

Позже аким Костанайской области Кумар Аксакалов сообщил, что в доме был установлен датчик угарного газа, который в августе проверяли спасатели, и отметил, что семье будет организована помощь.