О строительстве и ремонте больниц и поликлиник докладывали сегодня, 17 сентября, на брифинге в РСК. Руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области Данияр ДЖАНДАЕВ рассказывал о том, как его ведомство работает над реализацией национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", по которому проводится капитальный ремонт родильного дома в Аркалыке на сумму более 1,1 млрд тенге.

Данияр Джандаев (слева) / Фото Георгия ГОВОРОВА

Но большинство вопросов от журналистов касались другого грандиозного ремонта - детской областной больницы, завершить который не могут уже 4 года. Джандаев ответил, что сейчас никаких работ на территории проблемного объекта не ведется.

- Работы не ведутся ввиду того, что с подрядчиком расторгнуты договоры, на сегодня этим вопросом полностью занимается антикоррупционная служба, - ответил Джандаев. - Мы также ожидаем результат судебно-строительной экспертизы, которая должна определить объемы выполненных работ. После этого будут приниматься решения по дальнейшим мерам для завершения ремонта.

Кумар Аксакалов в феврале 2024 года встретился с представителем подрядчика и поручил создать рабочую группу / Фото из архива "НГ"

Напомним, 13 августа 2023 года аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ побывал в детской больнице и заявил, что в вопросе ее ремонта "наконец поставлена точка". Он высказал надежду, что облздрав быстро посчитает сумму оставшихся работ и вскоре ремонт доделают. Но в феврале 2024 года управление здравоохранения запросило из местного бюджета 1,5 млрд тенге на завершение ремонта - больше, чем изначально планировали потратить на весь ремонт. Сумма казалась завышенной, тем более, что прежний подрядчик ТОО "Вершина" был согласен завершить ремонт за 300 млн тенге. Тогда же аким области после личной встречи с представителем этого подрядчика поручил создать рабочую группу, задача которой было разобраться в вопросе и внести предложения - что же все-таки делать с областной больницей.

Корреспондент "НГ" на брифинге в РСК попросил уточнить - так когда закончатся разбирательства и в здание по ул. Быковского, 4 войдут строительные бригады?

- Я не могу назвать точной даты, но в сентябре судебно-строительная экспертиза должна быть завершена, компания представит свое экспертное мнение, на основании которого будет принято решение, - ответил Джандаев. - Этот документ ждут и в антикоре, чтобы тоже принять решения. Эта экспертиза докажет какие работы были выполнены, а какие нет.

Джандаев также уточнил, что пока антикоррупционная служба не завершит свое разбирательство, строительные работы не начнутся.

- Рабочая группа, созданная по поручению акима области, продолжает работу, - сообщил Джандаев. - Еще в августе был поставлен вопрос о том, чтобы ускорить проведение экспертизы. Но компания проводит свои исследования в рамках графика и сделать это быстрее не представляется возможным.

Здание детской больницы по ул. Быковского простаивает с 2020 года / Фото из архива "НГ"

Сказанное выше означает, и с этим согласился Джандаев, в 2024 году ремонтные работы не возобновятся.

Любопытно, что, по словам руководителя облздрава, в Минздрав была отправлена заявка на строительство второй детской областной больницы.

- Наша область по численности населения подпадает под регион, в котором должна быть новая детская больница, - сказал Джандаев. - Потому что здание на ул. Быковского 1980-х годов постройки, а требования сейчас новые. В 2021-2022 годах мы ходатайствовали о строительстве новой многопрофильной детской больницы по современным стандартам. В планах она есть, но каким образом это будет реализовано, неизвестно.

Остается только гадать, что завершится быстрее - ремонт старого здания или строительство нового?

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