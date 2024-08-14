История 12-летней девочки из Уральска, которую не пустили на рейс, оставив одну в аэропорту Астаны, вновь получила продолжение. О последствиях рассказал адвокат семьи Данильхан Шагатаев, подробнее на Tengri Travel.

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По словам мужчины, 12 августа был получен ответ от Комитета гражданской авиации Минтранспорта по жалобе на действия авиакомпании FlyArystan.

"Комитет сообщил о намерении привлечь к административной ответственности авиакомпанию за недопуск ребенка на рейс КС7367 по маршруту Астана - Уральск от 21 июля. В этой связи комитет и АО "Авиационная администрация Казахстана» проведут тщательную проверку. Также в целях недопущения подобных ситуаций в будущем будет рассмотрен вопрос внесения поправок в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, утвержденных приказом Министра µпо инвестициям и развитию от 30 апреля 2015 года № 540 в части гарантированного обеспечения перевозкой детей", - сообщил он.

Как сообщил Данильхан Шагатаев, они вместе с мамой девочки предложили авиакомпании изменить политику и внести изменения в правила перевозки детей.



"На встрече с президентом авиакомпании данное предложение также было озвучено в присутствии представителя Министерства транспорта. И вот мы наблюдаем первые результаты наших действий. Мы надеемся, что комитет разработает соответствующий проект поправок, и они будут приняты в ближайшее время. За изменениями действующих правил последуют изменения правил для всех авиакомпаний в Казахстане", - добавил он.

В пресс-службе Министерства транспорта подтвердили данную информацию и сообщили, что действительно разрабатывается соответствующий проект поправок.

Напомним, казахстанка Жазира опубликовала пост на своей странице в Instagram, где рассказала, что ее дети - двойняшки Зере и Зауре - возвращались из США с группой и сопровождающим. По плану должна была состояться пересадка в Астане, а далее следовал полет в Уральск. Однако перед вылетом компания зарегистрировала Зауре, а Зере - нет.

При этом, по словам женщины, сотрудники заверили сопровождающего, что "они сами посадят ее на борт после устранения якобы возникших технических неполадок". В ходе посадки сопровождающий, подумав, что ребенок уже на борту, сел в самолет. И уже оказавшись в салоне, выяснил, что девочки нет.

По версии компании, которая была ответственна за сопровождение детей в поездке, "понимая, что ситуация требует вмешательства, руководитель группы попытался покинуть самолет, чтобы разобраться в происходящем". Однако, как уточняется в ответе компании, "служба безопасности и стюардессы не позволили ему выйти, угрожая штрафами и запретом на полеты местными авиакомпаниями".

В результате девочка осталась одна в столичном аэропорту. По словам Жазиры, ее дочь вернулась домой лишь на следующий день.

В беседе с корреспондентом Tengri Travel Жазира сообщила, что она мама пятерых детей. Двойняшкам Зауре и Зере по 12 лет, далее идут девятилетние мальчики-близнецы Алмас и Нуртас и трехлетняя дочка Айбике. Семья живет в Уральске.

Позже в авиакомпании рассказали свою версию произошедшего. По словам представителей FlyArystan, им пришлось заменить борт на менее вместительный, поэтому компания не смогла предоставить место на самолете для девочки.

"Агенты авиакомпании обратились к пассажирам с просьбой уступить место Зере и предложили компенсацию. К сожалению, волонтера среди пассажиров не нашлось", - сообщили тогда в компании.

Чуть позже отреагировали и в пресс-службе Комитета гражданской авиации. КГА планирует привлечь к административной ответственности авиакомпанию за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс.

Уточняется, что КГА совместно с АО "Авиационная администрация Казахстана" будет проведена тщательная и всесторонняя проверка в отношении авиакомпании.

9 августа 2024 года в беседе с корреспондентом Tengri Travel Жазира подтвердила, что отказалась от материальной компенсации и решила идти в суд.