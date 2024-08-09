Казахстанка опубликовала эмоциональный пост, в котором пожаловалась на действия казахстанского лоукостера FlyArystan. Она заявила, что из-за решения сотрудников компании ее 12-летняя дочь осталась на пересадке в Астане одна, несмотря на наличие брони на руках. В ситуации разбирается Tengri Travel.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Казахстанка Жазира опубликовала пост на своей странице в Instagram, где рассказала, что ее дети возвращались из США с группой и сопровождающим. По плану должна была состояться пересадка в Астане, а далее следовал полет в Уральск.



"FlyArystan оставил моего ребенка в аэропорту. 20 июля 2024 года мои дети (двойняшки) Зере и Зауре, возвращались домой из Америки. Вместе с группой детей под сопровождением доверенного лица они летели через Астану транзитом в Уральск", - рассказала женщина.

По словам казахстанки, на регистрации компания зарегистрировала Зауре, а Зере - нет.

"При этом сотрудники заверили сопровождающего, что они сами посадят ее на борт после устранения якобы возникших технических неполадок. Они ввели сопровождающего в заблуждение обманным путем. У моих детей все было в порядке с документами. Неужели сотрудники не впустили моего ребенка лишь по причине отсутствия места на борту? Интересы взрослого человека выше интересов детей? В итоге самолет вместе с другими детьми и сопровождающим вылетел в Уральск, а моя дочь Зере осталась одна в аэропорту Астаны без присмотра!" - возмутилась она.

Женщина подчеркнула, что в результате ее ребенок остался один в столичном аэропорту, без сопровождающих и взрослых.

Мама девочки в это время была в Уральске и была на связи с ребенком, пытаясь решить этот вопрос дистанционно. По ее словам, сотрудники лоукостера предложили ей разместить ребенка в гостинице до ближайшего рейса Астана - Уральск, который должен был состояться только на следующий день. При этом, как отметила Жазира, не учитывалось, что девочка не может быть зарегистрирована в отеле без законного представителя или доверенного лица, а также и то, что "никто не мог гарантировать безопасность" на время ее пребывания там.

В итоге 12-летнюю девочку отправили домой одну, без сопровождения, на следующий день другим рейсом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мусина Жазира (@zhazira__mussina)

Под постом десятки комментариев, пользователи соцсетей активно делятся своим мнением по поводу случившегося.

"Это в первую очередь вина сопровождающего! Как можно было доверить ребенка незнакомым людям?!", "В смысле доверие обернулось кошмаром?! Где было, куда смотрело и что делало сопровождающее доверенное лицо?", "Какой кошмар, уже не первый раз слышу, что они распродают больше мест, чем положено, и вот такие случаи стали слишком частыми", - пишут люди в комментариях.

Мы обратились за комментарием по ситуации в Комитет гражданской авиации, к пресс-службе авиаперевозчика и к уполномоченному по правам ребенка Динаре Закиевой. К сожалению, на момент публикации ни одного ответа не поступило. В комитете ответили, что их комментарий находится на согласовании.

В комментариях к данному посту мы нашли ответ казахстанского лоукостера на инцидент.

"Мы приносим свои искренние извинения в связи с произошедшей ситуацией. Авиакомпания проводит тщательную проверку по данному случаю, и мы обязательно вернемся с ответом и принятыми мерами", - отмечается в сообщении перевозчика.

Скрин к посту zhazira__mussina/Instagram

Также в комментариях к посту мы заметили ответ от компании, которая, судя по посту Жазиры, была ответственна за сопровождение детей в поездке.

"Представители авиакомпании заявили, что произошла техническая ошибка, и попросили руководителя группы подойти к гейту, заверив нас, что они сами сопроводят ребенка на борт самолета. Руководитель группы последовал их указаниям и подошел к гейту. В это время началась посадка, но ребенок так и не появился. После этого сотрудник авиакомпании заверил нас, что ребенок уже на борту самолета, и предложил руководителю группы пройти в самолет", - ответили в компании.

В компании заявили, что руководитель группы вошел на борт, чтобы удостовериться, что ребенок на месте.

"Однако после проверки ребенок не был найден среди пассажиров. Понимая, что ситуация требует вмешательства, руководитель группы попытался покинуть самолет, чтобы разобраться в происходящем. Однако служба безопасности и стюардессы не позволили ему выйти, угрожая штрафами и запретом на полеты местными авиакомпаниями. Эта ситуация вызвала у нас глубокое беспокойство и недоумение по поводу действий авиакомпании и ее сотрудников, которые поставили под угрозу безопасность и благополучие ребенка", - сообщили в компании.

Скрин к посту zhazira__mussina/Instagram

Позже FlyArystan опубликовал пост, в котором привел свою версию событий принес извинения Жазире и ее ребенку.

- В этот день Зере Галиева вместе с сестрой Зауре Галиевой и сопровождающим пассажиром подошли к стойке регистрации за 50 минут до вылета. Пассажиры не проходили онлайн-регистрацию, поэтому планировали взять посадочные талоны на стойке, - говорится в сообщении. - Однако из-за замены воздушного судна ранее на менее вместительное авиакомпания не смогла предоставить место на борту самолета Зере Галиевой. Агенты авиакомпании обратились к пассажирам с просьбой уступить место Зере и предложили компенсацию. К сожалению, волонтера среди пассажиров не нашлось.

Авиакомпания также подчеркнула, что предлагала место в гостинице для ребенка и подруги матери, но те от него отказались.

- Представители авиакомпании предложили проживание в гостинице для Зере Галиевой и подруги ее матери, а также предоставили ваучер на 50 тысяч тенге и посадочный талон на следующий рейс до Уральска, который планировался 22 июля. Однако подруга матери от гостиницы отказалась и забрала ребенка с собой с разрешения законного представителя. На следующий день Зере Галиева вылетела в Уральск под присмотром бортпроводников, как несопровождаемый ребенок, - сообщает FlyArystan. - Авиакомпания полностью признает свою вину в данной ситуации. Мы глубоко сожалеем о произошедшем и хотим заверить, что этот случай совершенно не соответствует нашим стандартам обслуживания. Мы приносим свои искренние извинения и предлагаем компенсацию г-же Мусиной и ее семье за причиненный моральный ущерб. FlyArystan незамедлительно начал служебную проверку и обязуется пересмотреть существующие процедуры, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем.