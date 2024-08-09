Комитет гражданской авиации проведёт тщательную проверку в отношении авиакомпании и привлечёт FlyArystan к административной ответственности за недопуск 12-летней пассажирки на рейс в аэропорту Астаны, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Это вопиющий и неприемлемый случай. Права пассажиров должны всегда соблюдаться", – отметили в комитете.

Совместно с АО "Авиационная администрация Казахстана" КГД проведёт тщательную и всестороннюю проверка в отношении авиакомпании FlyArystan. Все виновные будут обязательно привлечены к ответственности, заверили в пресс-службе комитета.

21 июля несовершеннолетняя пассажирка Зере Галиева не смогла вылететь из Астаны в Уральск. Она с сестрой-двойняшкой и сопровождающим должна была сесть на рейс, но из-за замены самолёта ей не хватило места на борту. Ребёнок остался в аэропорту совсем один.

12-летнюю Зере забрала из аэропорта подруга мамы с разрешения законного представителя. На следующий день девочка вылетела в Уральск самостоятельно.

Авиакомпания FlyArystan принесла свои извинения Жазире Мусиной и её дочери Зере за ошибку. Они предложили потерпевшим компенсацию за причинённый моральный ущерб.