Руководство FlyArystan пыталось добиться мирового соглашения с мамой ребёнка. Они предложили ей выплату в размере 4 млн тенге. Об этом Жазира Мусина сообщила в своём Instagram, передает Informburo.kz.





Также они пригласили её на встречу, где руководители лично принесли бы семье свои извинения. Мусина отказалась от предложения.

"Встретимся в суде", – ответила она на приглашение FlyArystan.

21 июля несовершеннолетняя пассажирка Зере Галиева не смогла вылететь из Астаны в Уральск. Она с сестрой-двойняшкой и сопровождающим должна была сесть на рейс, но из-за замены самолёта ей не хватило места на борту. Ребёнок остался в аэропорту совсем один. 12-летнюю Зере забрала из аэропорта подруга мамы с разрешения законного представителя. На следующий день девочка вылетела в Уральск самостоятельно.

Авиакомпания FlyArystan принесла свои извинения Жазире Мусиной и её дочери Зере за ошибку. Они предложили потерпевшим компенсацию за причинённый моральный ущерб.

Комитет гражданской авиации обещал привлечь авиакомпанию к административной ответственности. Совместно с Авиационной администрацией Казахстана КГА проведёт проверку в отношении перевозчика.



Кроме того, в КГА сообщили, что FlyArystan» привлекли к ответственности на сумму более 3,5 млн тенге за неразмещение пассажиров в гостинице при задержке другого рейса по маршруту Алматы – Астана. Пассажиры не были размещены в гостинице, не был организован трансфер с аэропорта до гостиницы и обратно.

- В связи с непредоставлением услуг в отношении авиакомпании FlyArystan составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 567 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (3 692 000 тг.), - сообщили в пресс-службе КГА. - Комитет гражданской авиации МТ РК продолжает работу по привлечению к ответственности отечественных и иностранных авиакомпаний за нарушение требований действующего законодательства Республики Казахстан в части надлежащего предоставления услуг при задержках рейсов.