Процесс завершился сегодня, 31 июля. Рудненский городской суд постановил, что описание потерпевшей Риммы Кривчиковой ее телесных повреждений соответствует судебно-медицинской экспертизе, а венчики от строительного миксера действительно были найдены в ее квартире, чего, впрочем, не отрицает и подсудимый.

Собака, которую ударил Мустафин / фото Георгия ГОВОРОВА

24 июня Арлан Мустафин пнул собаку Кривчиковой, затем кинул в женщину металлические прутья от строительного миксера, от чего у нее остались кровоподтеки. Потерпевшую и некоторых свидетелей по делу допросили 18 июля. 24 июля допросили судмедэксперта и еще нескольких свидетелей. 26 июля допросили подсудимого.

Суд признал Мустафина виновным в нанесении побоев, причинивших боль, но не повлекших лёгкого вреда здоровью. Принимая во внимание смягчающее обстоятельство в виде наличия у подсудимого маленького ребёнка, судья Алтнай Жумабаева привлекла Мустафина к 20 часам общественных работ. Суд также постановил взыскать с подсудимого в доход государства 840 тенге за судопроизводственные затраты и 5 МРП (18 460 тенге) в фонд компенсации потерпевших.

Судья Алтнай Жумабаева зачитывает приговор

26 июля Кривчикова подала иск о взыскании с подсудимого денежной компенсации. Судья отклонила исковое требование взыскать с Мустафина 60 000 тенге за повреждение двери её квартиры, так как этот факт потерпевшая не доказала. Требование взыскать компенссацию морального вреда суд удовлетворил, но снизил запрашиваемые Кривчиковой 100 000 тенге до 10 000 тенге.



