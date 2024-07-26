Арлан МУСТАФИН дал показания 25 июля в Рудненском городском суде. По его словам, венчики от строительного миксера оказались в квартире потерпевшей Риммы Кривчиковой потому, что он кинул их на пол её прихожей. Подсудимый просил Кривчикову заменить венчики на новые.

Собака, которую, согласно материалам дела, пинал Мустафин / Фото из архива "НГ"



Согласно обвинению, месяц назад, 24 июня, Мустафин пнул собаку Кривчиковой. Затем он кинул в женщину металлические прутья от строительного миксера, от чего у той остались кровоподтеки. Потерпевшую и некоторых свидетелей по делу допросили 18 июля. 24 июля, на процессе допросили судмедэксперта и еще нескольких свидетелей.

- Жена с ребёнком вышла из машины первой, - рассказал подсудимый Мустафин на процессе, - пошла к подъезду. Света не было. Собака лежала у подъезда, без намордника, как обычно. Я услышал лай собаки и увидел, как она начала кидаться на жену. Пнул собаку и отвёл супругу в машину. Взял два металлических венчика от строительного миксера из багажника, размахивал ими, чтоб отпугнуть собаку. В этот момент Кривчикова спустилась. Завела собаку в подъезд. С 1 по 3 этаж у нас была громкая словесная перепалка. Жена всё это время была сзади меня. На 3 этаже Кривчикова вместе с собакой зашла в свою квартиру, закрыла дверь и стала проклинать мою семью. Она открыла дверь, и я кинул в её квартиру справа от дверного проёма венчики и сказал, чтобы она купила новые, так как венчики деформировались во время отпугивания собаки. Просил её забрать свои слова по поводу моей семьи назад. Она закрыла дверь, и я стал пинать её дверь ногой. Это было уже после венчиков в квартире.

- Какие-то насильственные действия применяли? - спросила судья Алтнай ЖУМАБАЕВА.

- Нет, - ответил подсудимый.

Судья Жумабаева выслушивает исковые требования Кривчиковой / Кадр из видеотрансляции



После показаний Мустафина потерпевшая Кривчикова написала иск о взыскании с подсудимого 60 тысяч тенге за материальный ущерб и 100 тысяч тенге за моральный. Сторона потерпевшей запросила время на подготовку, и процесс отложили.

Вину Мустафин не признаёт. С исковыми требованиями не согласен.