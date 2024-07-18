Нет, цитатой из заголовка описали в суде не питомца, а нападавшего. Согласно обвинению, подсудимый Арлан Мустафин пнул собаку своей соседки Риммы КРИВЧИКОВОЙ, которая признана потерпевшей. Затем он кинул в женщину металлические прутья, от чего у той остались кровоподтеки. Свидетелей по делу допросили 18 июля в Рудненском городском суде.

Сначала показания дала потерпевшая. По словам Кривчиковой, 5 июля примерно в 00:10 она покинула свой дом на ул. Качарской для выгула пяти собак в лесопосадке. Одна из собак потерялась, и, не найдя её, женщина вернулась домой. Примерно в 02:00 у подъезда она увидела потерявшегося питомца и Мустафина, который пинал собаку. Затем мужчина направился к своей машине и достал из неё металлические прутья от насадки к строительному миксеру.

Судья Жумабаева выслушивает показания Кривчиковой / Кадр трансляциии



- Мы с собакой сразу же забежали в подъезд, - рассказала потерпевшая. - Мустафин последовал за нами. Всю дорогу обкладывал меня нецензурной бранью. Я не стала перечить. Подойдя к своей квартире, я стала открывать дверь. Мустафин толкнул дверь, чтобы ускорить процесс, и я ударилась об неё. Он кричал, что убьёт мою собаку. Собака добрая, неагрессивная, тем более в наморднике была и постоять за себя не могла, два раза гавкнула. Затем я сказала ему: «Сдохни со своим отродьем». Потом это озверевшее нечто лупасило мою входную дверь металлическими венчиками. Замок погнулся, и дверь открылась. Он швырнул в меня металлические прутья. Глаза озверевшие, красные.

По кровоподтёкам медицинская экспертиза заключила: Мустафин нанёс Римме Кривчиковой побои, кинув насадки от строительного миксера в левую кисть и левое крыло носа. Свою вину подсудимый не признаёт.

В качестве свидетельницы допросили и супругу Мустафина, она была рядом с мужем в момент происшествия. По показаниям свидетельницы, Кривчикова неоднократно проклинала Мустафина и его семью. Потерпевшая это утверждение отрицала, говоря, что что-то похожее на проклятье произнесла лишь единожды.

Кривчикова подала ходатайство о вызове в суд её дочери Марии Ивановой. По ее словам, Мария слышала словесную перепалку с Мустафиным по телефону, так как Кривчикова ей в это время позвонила, и показания дочери могут быть полезными.

Сторона защиты была против, но судья Жумабаева удовлетворила ходатайство. Она дала Кривчиковой время привести дочь для дачи показаний и назначила следующее слушание на 24 июля.

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