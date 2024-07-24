Дело о нападении Арлана Мустафина на свою соседку Римму Кривчикову продолжили рассматривать в Рудненском городском суде сегодня, 24 июля. Согласно обвинению, месяц назад, 24 июня, Мустафин пнул собаку Кривчиковой. Затем он кинул в женщину металлические прутья от строительного миксера, от чего у той остались кровоподтеки. Потерпевшую и некоторых свидетелей по делу допросили 18 июля. Сегодня, 24 июля, на процессе допросили судмедэксперта Рауля КОБАЛИЮ и еще нескольких свидетелей.

Собака, которую, согласно материалам дела, пинал Мутсафин / Фото Георгия ГОВОРОВА

Специалист осматривал потерпевшую 25 июня, на следующий день после инцидента. В своем заключении он указал, что повреждения на носу и ладони Риммы Кривчиковой действительно могли быть нанесены подсудимым металлическим венчиком.



- На двери были зафиксированы сколы краски. У потерпевшей были зафиксированы кровоподтёки сливового цвета на тыльной стороне левой ладони и левом крыле носа, - рассказал Кобалия. - Повреждения нанесены твёрдым тупым предметом с ограниченной ударной поверхностью.

- Под это определение подпадает насадка от строительного миксера? - спросила у судмедэксперта судья Алтнай ЖУМАБАЕВА.

- Ну конечно, венчик же такой формы.

Сторона подсудимого спросила у специалиста, могли ли кровоподтёки у потерпевшей так быстро приобрести сливовый оттенок, на что он ответил удовлетворительно и добавил:

- Оттенок может появляться в разное время. Это зависит от возраста.

В заключении судмедэксперта указано, что "локализация повреждений не исключает нанесения повреждений самой себе". Судья попросила его уточнить эту фразу на слушании:

- Повреждения были на тыльной части левой ладони и левом крыле носа. Я же могу самостоятельно себе до носа и до руки достать, - ответил специалист.

При этом он отмечает, что такие травмы не могут быть получены при падении с высоты собственного роста, потому исключает такой сценарий.

Судья Жумабаева читает заключение судмедэксперта / Кадр из видеотрансляции суда

После допроса судмедэксперта суд выслушал новых свидителей. Хотя они лично в перепалке не участвовали, свидетили видели и слышали инцидент через дверной глазок и микрофон телефона.

Елена ПРОСОЕДОВА, живущая напротив потерпевшей, наблюдала за ругающимися через глазок:

- Проснулась ночью от криков. Слышала, как Римма кроет Арлана матом: "Пусть сдохнут твои дети, пусть сдохнут твои дети..." Раз пять повторила. Арлан разозлился и начал пинать её дверь. Её он не трогал, даже пальцем. Только просил выйти и извиниться за детей.

Напомним, на слушании 18 июля Кривчикова признала, что сказала Мустафину "Сдохни со своим отродьем", но настаивала, что произнесла эти слова лишь один раз, без повторений.

- В глазок вы видели какие-либо металлические предметы в руках Мустафина? - спросила у Просоедовой судья.

- В руках Арлана ничего не видела, - ответила та и перешла к жалобе на питомцев потерпевшей. - Собаки у неё на самовыгуле, без намордника. Из-за этого у неё постоянно конфликты с соседями. Она не справляется с собаками. Тогда зачем вы их держите?

У Риммы Кривчиковой 5 собак / Фото Георгия ГОВОРОВА

Отметим, у потерпевшей в доме 5 собак. Одну из них, как гласит обвинительный акт, Мустафин пинал в день инцидента, мотивируя это тем, что собака не даёт ему зайти в дом.

Дочь Кривчиковой Мария Иванова тоже дала показания. Ей потерпевшая позвонила прямо во время перепалки с Мустафиным. Иванова сообщила суду, что мать сказала ей о металлических предметах в руках Мустафина в телефонном разговоре.

Еще один свидетель, которого заслушали сегодня, Ирина БОДНЯ живёт в соседнем подъезде этого же дома.

- Слышала шум-гам, как будто стена рушится. Как будто кто-то рушит стену во время ремонта, - дала она свои показания.

Конкретных слов или упоминаний металлических предметов Бодня не слышала.

Продолжение слушаний назначили на 25 июля.