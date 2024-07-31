Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручение акимам регионов после смертельного наезда на 10-классника в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды

Во время заседания правительства премьер-министр подчеркнул, что пешеходы погибают в основном из-за отсутствия безопасных переходов, освещения и тротуаров.

"К примеру, 18 июня в поселке Шелек Алматинской области в вечернее время на автодороге Шелек - Хоргос был насмерть сбит ученик 10-го класса, который перебегал дорогу в неустановленном месте. Акиматам регионов необходимо увеличить количество пешеходных переходов со светофорным регулированием, установить ограждения и освещение", - заявил Бектенов.

Как отметил глава правительства, на данном участке автодороги не было ни пешеходного перехода, ни освещения.

"Особенно поручаю усилить работу в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской областях, городах Алматы и Шымкент. На эти регионы приходится половина всех дорожно-транспортных происшествий, случаев гибели людей и травмированных", - поручил премьер-министр.

Ранее в Караганде было завершено судебное разбирательство по факту гибели школьника, которого насмерть сбили на пешеходе. Смертельный наезд на ребенка произошел в феврале этого года. Подросток переходил дорогу по зебре, направляясь в школу.

В Костанае осенью 2023 года завершился процесс по делу о наезде на 10-летнего мальчика. ДТП произошло 22 сентября того же года, двое братьев переходили дорогу по "зебре" на ул. Уральской , когда на них налетела "ГАЗель". Старший брат оттолкнул младшего из-под колес машины. В результате ДТП он получил многочисленные ушибы.

Летом того же года 14-летнюю девочку сбили на нерегулируемом пешеходном переходе в районе "Мясокомбинат". Ребенок отделался ушибами.